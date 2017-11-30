Подозреваемый в поножовщине в школе в Перми размещал ролики Колумбайна

Судя по размещенным в соцсетях роликам, ученик пермской школы интересовался темой резни в американской школе Колумбайн.

Ученик пермской школы 16-летний Лев Б. размещал на своей странице в соцсетях ролики, связанные с трагедией в американской школе Колумбайн, где в 1999 году произошло массовое убийство.

Помимо этого, молодой человек размещал ролики, где показывалась дедовщина в армии и стрельба из оружия.

Напомним, по версии следствия, Лев и его друг Александр напали на учеников после оскорбления в соцсетях. Ученики 127-й школы уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления админа местного паблика: «С Новым годом, псы». Льва сильно возмутило подобное панибратское отношение к его персоне, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала Mash, нападавшие целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить с одного удара.

В данный момент десятилетний ребенок, один из 15 пострадавших, находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. У него глубокое ножевое ранение шеи.

Региональная полиция сообщает, что один из учеников, начавших драку на ножах, состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Напомним, в школе Колумбайн в штате Колорадо в 1999 году двое учеников старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд напали на остальных учеников и персонал школы со стрелковым оружием и самодельными взрывными устройствами. Нападавшие ранили 37 человек, из них 13 – смертельно. После этого молодые люди застрелились.