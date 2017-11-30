Бывший одноклассник рассказал о «плохой жизненной позиции» напавшего на школу подростка

Бывший одноклассник Льва Биджакова, ставшего предполагаемым организатором нападения на учеников пермской школы № 127, рассказал о его «плохой жизненной позиции» и закрытости.

По словам Егора, вместе они учились до девятого класса. Они со Львом дружили.

«В школе он был застенчивый, стеснительный, и к нему нейтрально относились. У нас образовалась компания людей, которые решили его поддержать. У него была очень плохая жизненная позиция, он был, грубо говоря, закрытым человеком, и мы решили ему помочь, общались с ним узким кругом людей», – рассказал школьник в интервью BFM.RU.

Также школьник рассказал, что подозреваемый в организации нападения плохо учился и не участвовал в 2015 году в олимпиаде, как сообщали ранее СМИ. «Я вообще во многих олимпиадах участвовал, просто его там ни на одной не было, он плохо учился, не участвовал в олимпиаде», – заявил Егор.

Что касается проблем в семье, то подробностей бывший одноклассник не знает, но он предполагает, что они были. «У него были какие-то проблемы с семьей, но там уже их личное дело, то есть я в это не вмешивался», – заключил он.

Ранее руководство колледжа, где в настоящее время учится Биджаков, связало ситуацию с его семьей. Кроме того, мать Биджакова отказалась навещать его в больнице.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По версии СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.