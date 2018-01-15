Поножовщину в пермской школе связали с семьей нападавшего

Руководство колледжа, где в настоящее время учится предполагаемый организатор нападения на пермскую школу Лев Биджаков, связывает ситуацию с его семьей.

В качестве подтверждения своих слов педагоги вспомнили случай, когда Биджаков пришел на занятия в «совершенно невменяемом состоянии». Он успел сказать, что выпил пива и энергетиков, после чего прямо во время занятия потерял сознание.

Юношу отправили в больницу, но никто из родителей за ним так и не приехал, передает Telegram-канала Mash слова руководства колледжа.

Как сообщает портал 59.ru со ссылкой на одного из учеников школы №127, Биджаков в прошлом году закончил девятый класс. «Неоднократно оставался на второй год. Он должен был сейчас в 11-м, по идее. Учился плохо. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали», – рассказал школьник.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4 класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По данным СМИ, 16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе решили совместно организовать нападение на учебное заведение. Однако в момент атаки между юношами возникла размолвка, в результате чего они начали драться уже друг с другом.