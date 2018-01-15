Мать напавшего на пермскую школу подростка отказалась навещать его в больнице

Мать 16-летнего Льва Биджакова, организовавшего нападение на учеников пермской школы №127, отказалась навещать сына в больнице.

«Нет, я не поеду, а зачем?» ­– сказала мать нападавшего подростка, слова которой приводит Telegram-канала Mash.

Тем временем управление Росгвардии по Пермскому краю сообщило, что «одного из задержанных, который тоже получил ранение, передали бригаде врачей. Он госпитализирован, его осматривают доктора. Второй задержанный доставлен в районное отделение полиции №4 города Пермь, где с ним работают полицейские».

Отмечается, что руководство ведомства даст оценку действиям сотрудников охранного предприятия, которые обеспечивали безопасность школы, передает РИА «Новости».

Ранее руководство колледжа, где в настоящее время учится Биджаков, связало ситуацию с его семьей.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По версии СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков вместе со своим другом. Однако, по предварительным данных, предполагаемые организаторы резни поссорились во время нападения и начали наносить удары друг другу.