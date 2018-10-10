В оружейном магазине рассказали о покупке керченского стрелка

Владислав Росляков, устроивший стрельбу в политехническом колледже в Керчи, в октябре приобрел в оружейном магазине «Сокол» 150 патронов; ружье он там не покупал, сообщил представитель магазина.

Представитель «Сокола» сообщил, что магазин не продавал Рослякову ружье. 150 патронов 12-го калибра были проданы ему 12 октября «по разрешению на оружие», передает РИА «Новости».

При этом в магазине отказались комментировать взаимодействие с правоохранительными органами.

В Сети также появилось видео с камер видеонаблюдения магазина, на котором запечатлено, как Росляков покупает патроны.

Ранее сообщалось, что число жертв нападения на керченский политехнический колледж возросло до 20 человек.

Напомним, в среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, а позже покончил с собой.

Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в том, что стрелок подготовил нападение в одиночку.

В пятницу состоится общегородская панихида по жертвам стрельбы в Керчи. Погибшим выделили особое место для захоронения.