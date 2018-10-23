Одесская епархия подтвердила верность канонической церкви Украины

Духовенство Одесской епархии в большинстве своем поддерживает сохранение статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ), следует из сообщения на сайте епархии.

В сообщении указывается, что в понедельник, 22 октября, в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский возглавил собрание духовенства Одесской епархии Украинской православной церкви, в котором приняли участие 413 клириков.

На собрании было проведено тайное голосование, всем присутствующим предложили ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы сохранение существующего статуса Украинской православной церкви и позицию ее предстоятеля, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия?».

Из 413 священнослужителей утвердительно на этот вопрос ответили 403 человека, три клирика ответили «нет», четверо воздержались.

После оглашения результатов голосования митрополит Агафангел поблагодарил духовенство за принципиальную позицию в отстаивании церковного единства и чистоты православной веры.

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