Траур по погибшим в керченской трагедии объявили в Тернопольской области

Администрация Тернопольской области Украины объявила траур по погибшим во время нападения на политехнический колледж в Керчи.

«Эта трагедия не может оставить равнодушным, ведь пострадали украинцы, их родные и близкие. В связи с этим на Тернопольщине в соответствии с распоряжением председателя облгосадминистрации Степана Барны 19 октября объявлено Днем траура», – заявили в администрации региона.

В области приспустят государственный флаг Украины с черной лентой, ограничат проведение развлекательных мероприятий.

Барна назвал произошедшее трагедией всего украинского народа, так как, по его утверждению, случилось несчастье с «согражданами, которые в Крыму находятся под временной оккупацией северного соседа-агрессора».

«Украинская сторона сделает все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Потому что нет чужих детей. А эти дети, которые пострадали, родились на территории Украины», – сказал он.

В пятницу в Керчи тысячи людей собрались для прощания с погибшими в ходе нападения на политехнический колледж, жертвами которого стали 20 человек.

Девять жертв нападения похоронили на Центральном городском кладбище в Керчи.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отмечала, что состояние пострадавших от нападения улучшается.