Побег студенток от керченского стрелка попал на видео

В Сети появилось видео, снятое одной из студенток Керченского политехнического колледжа во время побега из здания, где Владислав Росляков расстреливал людей.

На кадрах ролика девочки вместе с преподавателем пытаются выбраться из здания колледжа, где орудует стрелок, сообщает Telegram-канал Mash. Судя по разговорам, студентки видели, как происходили убийства. Камера сняла также труп человека, лежащего на лестнице.

Девочки находились на одном из верхних этажей и не сразу поняли, как им можно покинуть колледж. В итоге они спустились на первый этаж и вылезли в окно, после чего сбежали с территории колледжа.

Также появилось другое видео, снятое студентом, на кадрах которого видны поднимающиеся после взрыва клубы дыма, а на фоне слышна стрельба. Видео со звуками выстрелов опубликовало РИА «Новости».

В среду в Керченском политехническом колледже Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже. В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство».