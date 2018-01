Минздрав назвал четыре критерия ЗОЖ СМИ назвали новую глобальную угрозу после Эболы и Зики 25 января 2018, 21:57 Текст: Сергей Гурьянов

Клещи разносят по всему миру опасные для людей заболевания, пишет The Guardian, перечисляя наиболее страшные из них. Издание отмечает, что за последние 17 лет человечество сражалось сразу с несколькими опасными болезнями. Почти все эти вирусы приходят от животных и паразитов – в частности, клещей, пишет The Guardian. Именно клещи, считает издание, несут самую большую угрозу, так как распространены на каждом континенте, включая Антарктиду. Фактически описывать опасные заболевания, которые переносят клещи, стали описывать не так давно – и количество их растет с каждым годом. Более того, изменение экосистем приводит к тому, что клещи становятся ближе к людям. По мере того, как теплеет климат, клещи расширяют свои ареалы, они стали появляться в той среде обитания, где их раньше не было. «Наши манипуляции с окружающей средой заложили основу для опасностей для здоровья, вызванных клещами», - пишет издание. Газета перечисляет несколько опасных заболеваний, которые переносятся клещами. Так, называется клеточный риккетсиоз, который по симптомам часто схож с менее опасной болезнью Лайма (боррелиоз) - сыпь, суставная и мышечная боль, усталость. В случае с риккетсиозом смертность достаточно редка, однако возможна, если заболевание неправильно диагностируется. Еще одно заболевание, которое грозит человечеству из-за распространения клещей – бабезиоз. Болезнь мало изучена, при этом встречаются случаи смерти – при том, что у четверти инфицированных вообще нет никаких признаков заболевания. Но самой страшной болезнью называется геморрагическая лихорадка Крым-Конго (ККГЛ), так как до сих пор нет доступных методов ее лечения, а уровень смертности может достигать 40% у инфицированных людей. Показатели смертности, утверждает издание, схожи с Эболой в период ее появления или бубонной чумой. ВОЗ считает, что велика вероятность возникновения эпидемий среди людей. Уже направлены серьезные средства на разработку лекарства от этой болезни, но пока ни одно из них не разработано. Более того, из-за широкого распространения клещей есть потенциал распространения вируса ККГЛ на Европу. В Японии с 2013 года от этой болезни уже умерли 57 человек, пишет The Guardian. В феврале 2017 года ученые Института будущего человечества, действующего при Оксфордском университете, представили доклад, в котором назвали три самых вероятных сценария конца света. Один из них связан с пандемией или изменением климата.