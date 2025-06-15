В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Минэкономразвития призвало приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль и Иран
Российским туроператорам рекомендуется временно прекратить реализацию туров в Израиль и Иран из-за сложной ситуации в этих странах.
Министерство экономического развития России рекомендовало туроператорам и турагентам временно приостановить продажу туров и отдельных туристических услуг в Израиль и Иран, передает ТАСС.
В сообщении ведомства отмечается, что туристическим компаниям следует прекратить продвижение и продажу таких услуг до момента нормализации обстановки в этих странах.
«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки», – сказано в публикации.
Также министерство рекомендовало российским туристам временно отказаться от поездок в Израиль и Иран до улучшения ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, около 2 тыс. туристов из России не могут вернуться домой из ОАЭ после закрытия неба над Ираном.
В течение дня между Россией и ОАЭ запланированы более 30 рейсов. Маршруты самолетов скорректированы из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.