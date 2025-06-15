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    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и в некотором смысле эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    42 комментария
    15 июня 2025, 12:20 • Новости дня

    Минэкономразвития призвало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

    Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российским туроператорам рекомендуется временно прекратить реализацию туров в Израиль и Иран из-за сложной ситуации в этих странах.

    Министерство экономического развития России рекомендовало туроператорам и турагентам временно приостановить продажу туров и отдельных туристических услуг в Израиль и Иран, передает ТАСС.

    В сообщении ведомства отмечается, что туристическим компаниям следует прекратить продвижение и продажу таких услуг до момента нормализации обстановки в этих странах.

    «Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки», – сказано в публикации.

    Также министерство рекомендовало российским туристам временно отказаться от поездок в Израиль и Иран до улучшения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 2 тыс. туристов из России не могут вернуться домой из ОАЭ после закрытия неба над Ираном.

    В течение дня между Россией и ОАЭ запланированы более 30 рейсов. Маршруты самолетов скорректированы из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

    15 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    Иран нанес удар по институту Вейцмана в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Научно-исследовательский институт имени Вейцмана в израильском Реховоте получил повреждения в результате иранского удара, сообщило агентство Fars.

    Газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки сообщила, что институт получил повреждения в результате иранского удара по Израилю в ночь на воскресенье, передает РИА «Новости».

    Fars заявило, что на опубликованном видео «показано попадание иранской ракеты в институт Вейцмана». Fars предположило, что «этот удар является ответом на убийство Израилем иранских ученых-ядерщиков».

    НИИ имени Вейцмана является одним из важнейших научных центров Израиля.

    Times of Israel со ссылкой на спасателей сообщала, что число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек. Позднее портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля заявил, что число жертв в городе Бат-Ям выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удары по наземным ядерным, военным и другим стратегическим объектам Ирана. В результате атак погибли не менее шести физиков-атомщиков, связанных с ядерной программой по обогащению урана.

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    14 июня 2025, 18:37 • Новости дня
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    В иранском Бушере заметили столб дыма у строящейся с участием России АЭС
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В районе города Бушер в Иране очевидцы увидели поднимающийся дым неподалеку от строящейся с участием РФ атомной электростанции, сообщили СМИ.

    YJC опубликовало фотографию из Бушера, где виден высокий столб дыма, поднимающийся на территории, связанной со строительством атомной электростанции при участии России. На снимке, размещенном агентством, запечатлены люди, предположительно рабочие стройки, которые смотрят вдаль на появившийся дым, передает РИА «Новости».

    Накануне МАГАТЭ заявило, что иранские власти проинформировали о том, что Бушерская АЭС не подверглась нападению, а уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

    Ранее сообщалось, что иранские власти рассматривают возможность остановки мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях.

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    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

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    14 июня 2025, 21:13 • Новости дня
    США начали перебрасывать средства ПВО с Украины на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске части американских средств ПВО с Украины на Ближний Восток.

    В беседе с телеканалом Fox News он подтвердил, что в ходе слушаний на Капитолийском холме на соответствующий вопрос депутатов дал утвердительный ответ. По словам Хегсета, «мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру». При этом министр подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности американского персонала на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном не способствует интересам Украины, помощь Запада Киеву может снизиться.

    Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил, что военные самолеты и самолеты-заправщики Британии направлены на базы на Ближнем Востоке для усиленной поддержки из-за напряженности.

    В субботу Хегсет сообщил, что США располагает всеми необходимыми средствами для защиты своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

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    15 июня 2025, 02:57 • Новости дня
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
    @ Channel 4 News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские силы ПВО работают в Тель-Авиве, отражая новую ракетную атаку Ирана, сообщают информационные агентства.

    «Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», – приводит РИА «Новости» текст сообщения IRNA.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана, в некоторых районах Израиля звучат сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

    ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.

    Напомним, ранее иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В свою очередь, израильские ВВС атаковали Тегеран.

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    15 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю

    Иран выразил готовность остановить удары по Израилю при прекращении агрессии

    Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля, если прекратится агрессия в адрес Тегерана.

    Аракчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране отметил: «Наша защита полностью легитимна и осуществляется с позиции силы. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответные действия». Министр подчеркнул, что действия Ирана являются самообороной, и в случае прекращения нападений с израильской стороны ответные удары будут остановлены, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Иран ждет от США осуждения атак Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру. По словам министра, Вашингтон должен заявить четкую позицию по этому вопросу. Аракчи заявил, что Иран получил от США через различные каналы заверения, что американская сторона не участвовала и не будет участвовать в ударах Израиля, однако в Тегеране этим заявлениям не верят. Министр также отметил, что Израиль не заинтересован в соглашении по ядерной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

    Аракчи добавил, что Тегеран рассчитывал предложить США варианты договоренностей на переговорах в Омане, которые были отменены. Он пояснил, что Иран планировал предоставить свои предложения на шестом раунде консультаций, что могло привести к заключению сделки по ядерному вопросу.

    Ранее Аракчи обвинил Израиль в переходе красной линии, связанной с международным правом, после атаки на иранские ядерные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские чиновники считают, что конфликт с Ираном может быть завершен за несколько дней. В субботу ночью военно-воздушные силы Израиля провели масштабную серию разведывательных ударов по целям в Тегеране.

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    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

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    15 июня 2025, 08:15 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Хуситы в координации с Ираном нанесли удары гиперзвуковыми ракетами по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В течение суток хуситы нанесли несколько ударов гиперзвуковыми ракетами по целям в районе Тель-Авива, координируя действия с Ираном.

    Военный представитель движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа заявил о проведении нескольких ракетных ударов по стратегическим целям в районе Яффо за последние сутки. По его словам, удары были нанесены гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Палестина-2» и скоординированы с действиями иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции, сообщает РИА «Новости».

    Сариа подчеркнул, что цели операции были достигнуты. Он отметил, что такие удары проводились несколько раз в течение суток, что стало возможным благодаря тесному взаимодействию с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку устранить главного военного командира йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы).

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил хуситам морской и воздушной блокадой в случае продолжения обстрелов территории страны.

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    14 июня 2025, 23:48 • Новости дня
    Иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее
    Иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее
    @ Jamal Awad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксированы падения иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее, сообщает израильский сайт Ynet.

    «Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Ynet (онлайн-выпуск газеты «Едиот ахронот»).

    Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на «повторное нападение» на исламскую республику.

    Иранское государственное агентство IRNA заявило, что несколько ракет преодолели израильские системы ПВО и поразили цели в городе Хайфа на севере Израиля, передает ТАСС.

    Сообщается, что Иран нанес ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

    Финансируемый правительством Ирана телеканал Press TV сообщил о мощных взрывах в Хайфе «после удара гиперзвуковых баллистических ракет».

    По данным Fars, целью ракетного удара стали объекты энергетической инфраструктуры Израиля. Указано, что удар вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, часть критически важной инфраструктуры выведена из строя.

    Напомним, Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Тем временем израильские ВВС наносят удары по военным целям в Тегеране.


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    14 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    МАГАТЭ сообщило о повреждении четырех важных зданий ядерного объекта в Исфахане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

    В сообщении МАГАТЭ в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) отмечается: «Как и в Натанзе, повышения уровня радиации за пределами объекта не ожидается». МАГАТЭ подчеркнуло, что радиационный фон в районе Исфахана остается в пределах нормы, передает ТАСС.

    Отмечается, что среди пострадавших объектов оказался завод по конверсии урана.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что удары по иранским ядерным объектам могут привести к катастрофе, и призвал к немедленным мерам урегулирования.

    В субботу сообщалось, что в Иране ядерный объект в Фордо и склады в Исфахане пострадали в результате атак, однако ущерб оказался ограниченным благодаря мерам предосторожности. Накануне МАГАТЭ подтвердило сохранность ядерного объекта Исфахана после атаки Израиля.

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    14 июня 2025, 23:19 • Новости дня
    Иран запустил ракеты в сторону Израиля
    Иран запустил ракеты в сторону Израиля
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские информационные агентства Mehr и Fars сообщили о запуске Ираном ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана.

    «Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в сторону территории Государства Израиль», – приводит ТАСС текст сообщения Армии обороны Израиля.

    ЦАХАЛ добавил, что «системы обороны работают над перехватом угрозы».

    По данным Fars, «Иран начал запуск ракет из Тегерана по территории Израиля», передает РИА «Новости».

    Позднее гостелерадиокомпания Ирана также сообщила, что Тегеран в рамках операции «Правдивое обещание 3» начал новую волну атак на Израиль в ответ на удары по Ирану. Она также отметила, что Иран наносит удары при помощи ракет и беспилотников.

    Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль в ночь на пятницу начал наносить удары по военным и ядерным объектам Ирана. Иран нанес по Израилю ответные удары.

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    14 июня 2025, 21:21 • Новости дня
    Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе
    Иран сбил израильский дрон в районе завода по обогащению урана в Натанзе
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Ирана сбили израильский беспилотник в районе завода по обогащению урана в Натанзе, сообщили СМИ.

    Как пишет иранское агентство Tasnim, дрон был обнаружен и уничтожен при помощи системы ПВО Khordad 3. В сообщении не уточняется точное время этого инцидента, передает РИА «Новости».

    Ранее командующий силами ПВО иранской военной базы Хатам аль-Анбия сообщил, что в Иране за последний час уничтожили десять израильских летательных аппаратов в разных районах страны. МАГАТЭ подтвердило повреждение четырех критически важных зданий на ядерном объекте в городе Исфахан после обстрелов со стороны Израиля.

    В субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в скором времени нанести авиаудары по объектам и целям властей Ирана непосредственно в районе Тегерана. Военный аналитик Игорь Коротченко оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля.

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    15 июня 2025, 07:21 • Новости дня
    Ирак не исключил роста цен на нефть до 300 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Эскалация конфликта Ирана и Израиля может привести к резкому скачку мировых цен на нефть – до 300 долларов за баррель, заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн.

    «Продолжение конфликта в регионе и закрытие Ормузского пролива может привести к серьезным экономическим потрясениям», – заявил Хусейн в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

    Хусейн подчеркнул, что в случае «начала военных операций» возможен рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель. Министр отметил, что такие события могут вызвать рост инфляции в европейских странах и осложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, в том числе и для Ирака, передает ТАСС со ссылкой на INA.

    Он также пояснил, что закрытие Ормузского пролива приведет к потере примерно 5 млн баррелей нефти в сутки из Персидского залива и Ирака на мировом нефтяном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива из-за ударов Израиля. Израильские военные атаковали нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране. Иранские силы нанесли ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

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    15 июня 2025, 01:44 • Новости дня
    В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи
    В Израиле не исключили попытки устранения аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader’s Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль может попытаться устранить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заявил израильский журналист Амит Сегал со ссылкой на израильский политический источник.

    «Израиль не исключает возможности устранения Али Хаменеи, но это зависит от многих вещей», – приводит Сегал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявление чиновника.

    По данным Tasnim, израильскому удару подвергся штаб командования министерства обороны Ирана в Тегеране. Повреждено одно из административных зданий штаба. Также удару подверглась организация по исследованиям и инновациям минобороны Ирана, передает РИА«Новости».

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что ПВО КСИР перехватила три крылатых ракеты, десять БПЛА и «десятки» боевых коптеров Израиля. КСИР заявил, что сам Иран атаковал израильские объекты по производству топлива для истребителей и центры энергоснабжения, передает ТАСС.

    В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС Израиля перехватили БПЛА в районе южного города Эйлат.

    Напомним, целями израильских атак также стали нефтехранилище Шахран на севере Тегерана и топливное хранилище на юге города. Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе. Сообщается, что Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу.

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    15 июня 2025, 00:56 • Новости дня
    Mehr заявило об ударе Ирана гиперзвуковой ракетой по Хайфе

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по израильской Хайфе, а также баллистические ракеты средней дальности, сообщают информационные агентства.

    По данным Mehr, Иран использовал как минимум одну гиперзвуковую ракету, передает ТАСС.

    Источник Nournews уточнил, что кроме гиперзвуковой ракеты Тегеран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

    Баллистическая ракета Emad способна нести полезную нагрузку массой до 750 кг, ее дальность может достигать 1,7 тыс. км. Дальность полета ракеты Kheibar Shekan составляет примерно 1,5 тыс. км, а ракеты Ghadr – около 2 тыс. км, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хайфе и Нижней Галилее произошли падения иранских ракет, в Хайфе атакован нефтеперерабатывающий завод. В результате иранской ракетной атаки в Израиле погиб один человек и еще 14 человек получили ранения. Израильские ВВС наносят удары по целям в Тегеране.

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    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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