Минэкономразвития призвало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство экономического развития России рекомендовало туроператорам и турагентам временно приостановить продажу туров и отдельных туристических услуг в Израиль и Иран, передает ТАСС.

В сообщении ведомства отмечается, что туристическим компаниям следует прекратить продвижение и продажу таких услуг до момента нормализации обстановки в этих странах.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки», – сказано в публикации.

Также министерство рекомендовало российским туристам временно отказаться от поездок в Израиль и Иран до улучшения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 2 тыс. туристов из России не могут вернуться домой из ОАЭ после закрытия неба над Ираном.

В течение дня между Россией и ОАЭ запланированы более 30 рейсов. Маршруты самолетов скорректированы из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.