Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Крупнейший в истории военный парад начался в Польше
В Варшаве начался крупнейший в истории страны военный парад
Польша отметила национальный военный праздник самым масштабным в истории страны парадом, на котором впервые продемонстрировала закупленные у США истребители пятого поколения.
В Варшаве начался крупнейший в истории Польши военный парад, приуроченный ко Дню Войска польского. В мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и порядка 60 летательных аппаратов, передает РИА «Новости».
Основные торжества развернулись на Вислостраде, где прошли пешие колонны и бронетехника.
Главной новинкой парада стала первая демонстрация польских истребителей пятого поколения F-35A Husarz. Первые три из 32 закупленных у США самолетов прибыли в страну в мае этого года. Зрителям также показали американские танки Abrams, немецкие Leopard, южнокорейские K2, системы HIMARS и комплексы Patriot.
В шествии участвовали военные из стран НАТО, включая США, Францию и Британию. Самым многочисленным иностранным контингентом стали французские военнослужащие. На трибунах в Варшаве присутствовал президент страны Кароль Навроцкий.
Премьер-министр Дональд Туск наблюдал за военно-морской частью праздника в Гдыне. Глава правительства заявил: «Скоро польская армия станет самой крупной в Европе». Он также напомнил, что оборонные расходы государства достигают около 5% ВВП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши проигнорировали украинскую сторону при подготовке масштабного военного парада.
Польские военные решили впервые продемонстрировать новейшие американские истребители F-35.
В конце июня на вооружение первой Варшавской бронетанковой бригады поступили 36 танков Abrams последней модификации.