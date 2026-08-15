В Варшаве начался крупнейший в истории страны военный парад

Tекст: Мария Иванова

В Варшаве начался крупнейший в истории Польши военный парад, приуроченный ко Дню Войска польского. В мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. военнослужащих, более 300 единиц наземной техники и порядка 60 летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

Основные торжества развернулись на Вислостраде, где прошли пешие колонны и бронетехника.

Главной новинкой парада стала первая демонстрация польских истребителей пятого поколения F-35A Husarz. Первые три из 32 закупленных у США самолетов прибыли в страну в мае этого года. Зрителям также показали американские танки Abrams, немецкие Leopard, южнокорейские K2, системы HIMARS и комплексы Patriot.

В шествии участвовали военные из стран НАТО, включая США, Францию и Британию. Самым многочисленным иностранным контингентом стали французские военнослужащие. На трибунах в Варшаве присутствовал президент страны Кароль Навроцкий.

Премьер-министр Дональд Туск наблюдал за военно-морской частью праздника в Гдыне. Глава правительства заявил: «Скоро польская армия станет самой крупной в Европе». Он также напомнил, что оборонные расходы государства достигают около 5% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши проигнорировали украинскую сторону при подготовке масштабного военного парада.

Польские военные решили впервые продемонстрировать новейшие американские истребители F-35.

В конце июня на вооружение первой Варшавской бронетанковой бригады поступили 36 танков Abrams последней модификации.