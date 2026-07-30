Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Названы регионы с лучшими дорогами в России
Ивановская область стала лидером среди регионов России по качеству дорог
В Ивановской области нормативам соответствует более 94% основных дорог опорной сети, что стало самым высоким показателем среди российских регионов, следует из данных статистики.
Вторую позицию занял Севастополь, где стандартам отвечает 90% дорог опорной сети. Замкнула тройку лидеров Курская область с результатом 89,5%, передает РИА «Новости».
В Марий Эл нормативным требованиям соответствуют 89,4% основных трасс, в Брянской области – 89,3%.
Во вторую пятерку рейтинга вошли Саратовская область с показателем 88,7%, Мурманская область с 88,5% и Калининградская область с 87,9%. В Удмуртии требованиям удовлетворяют 87,7% дорог, в Хакасии – 86%.
В целом по стране 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствуют установленным нормативным требованиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул высокий уровень производства дорожной техники в Ивановской области.
Путин поставил задачу привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций в нормативное состояние.
Российский лидер заявил о необходимости наведения порядка в дорожных нормативах и отметил высокую долю региональных дорог в нормативном состоянии.