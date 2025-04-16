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Путин заявил о необходимости привести в порядок дорожные нормативы
Следует привести дорожные нормативы в порядок, при этом руководствоваться нужно в том числе и здравым смыслом, заявил президент России Владимир Путин.
Комментируя вопросы градостроительства, Путин на расширенном заседании президиума Госсовета заявил, что «порядок должен быть». Он отметил роль депутатского корпуса, которому необходимо «работать с людьми» и «чувствовать, что люди ожидают от исполнительной власти», сообщается на сайте Кремля.
«В целом, конечно, вопросы все важны. Если перенести исполнение некоторых решений в соответствии с законом или вообще отменить – согласен, по улично-дорожной сети – чушь, конечно же. Я честно говоря, даже и не обращал внимание на то, что там отбойники надо ставить посреди улицы тогда или щиты какие-то шумопоглощающие», – заявил президент.
Он призвал «привести все в соответствии со здравым смыслом».
Также Путин оценил «развитие и обновление дорог». Он сообщил, что в нормативном состоянии находится свыше половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях.
Однако, как отметил глава российского государства, «дорожные покрытия, особенно в нашем климате, постоянно требуют ремонта». Он подчеркнул, что не следует снижать «набранные темпы», решать задачи требуется «эффективно и качественно».
Напомним, министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни заявил о необходимости повышения эффективности работы коммунальных служб. Он призвал перестать менять бордюры ежегодно. По его словам, в регионах часто наблюдаются неоправданные траты, в том числе ремонт дорог по завышенным ценам.