Politico: Макрон готовит Трампу ужин на двоих в Версале

Tекст: Мария Иванова

Елисейский дворец готовит ужин на двоих в резиденции короля Людовика XIV, чтобы удержать внимание американского президента на ключевых европейских проблемах, пишет Politico.

Идея заключается в том, чтобы сыграть на любви Трампа к роскошным интерьерам. Это должно помочь гарантировать участие США в обсуждении конфликта на Украине и ситуации в Иране.

Президент США должен посетить курорт Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. По словам источника, близкого к Макрону, участие американского лидера в саммите почти подтверждено.

«Я верю, что он почти подтвержден для G7», – отметил собеседник издания. При этом ужин пока не утвержден окончательно, существуют другие варианты, включая гольф-клуб.

Европейские политики опасаются, что Трамп может досрочно покинуть саммит или спровоцировать конфликт. Ранее Макрон перенес дату начала мероприятия на 15 июня, чтобы глава США смог посетить бои без правил, приуроченные к его 80-летию. Кроме того, французский президент пригласил на встречу украинского лидера Владимира Зеленского, что добавляет неопределенности из-за сложных отношений между ним и Трампом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США планирует посетить июньский саммит G7 во Франции.

Ранее Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру совместный ужин в Париже.

В прошлом году американский лидер досрочно покинул встречу «Большой семерки».