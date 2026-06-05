В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.0 комментариев
Politico: Макрон готовит Трампу ужин на двоих в Версале
Французский лидер Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения частного ужина с Дональдом Трампом в Версальском дворце во время саммита G7, отмечает Politico.
Елисейский дворец готовит ужин на двоих в резиденции короля Людовика XIV, чтобы удержать внимание американского президента на ключевых европейских проблемах, пишет Politico.
Идея заключается в том, чтобы сыграть на любви Трампа к роскошным интерьерам. Это должно помочь гарантировать участие США в обсуждении конфликта на Украине и ситуации в Иране.
Президент США должен посетить курорт Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. По словам источника, близкого к Макрону, участие американского лидера в саммите почти подтверждено.
«Я верю, что он почти подтвержден для G7», – отметил собеседник издания. При этом ужин пока не утвержден окончательно, существуют другие варианты, включая гольф-клуб.
Европейские политики опасаются, что Трамп может досрочно покинуть саммит или спровоцировать конфликт. Ранее Макрон перенес дату начала мероприятия на 15 июня, чтобы глава США смог посетить бои без правил, приуроченные к его 80-летию. Кроме того, французский президент пригласил на встречу украинского лидера Владимира Зеленского, что добавляет неопределенности из-за сложных отношений между ним и Трампом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США планирует посетить июньский саммит G7 во Франции.
Ранее Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру совместный ужин в Париже.
В прошлом году американский лидер досрочно покинул встречу «Большой семерки».