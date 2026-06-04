Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Дело экс-министра обороны Британии Уоллеса передали в российский суд
Бывшему главе оборонного ведомства Соединенного Королевства заочно в России предъявили обвинения в публичных призывах к террористической деятельности через интернет.
Уголовное дело в отношении Бена Уоллеса направлено во Второй Западный окружной военный суд, передает ТАСС. Политик занимал пост руководителя оборонного ведомства Британии с июля 2019 по август 2023 года.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Представители Генпрокуратуры добавили, что иностранец заочно обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, эти преступления были совершены с использованием интернета.
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