Сателлиты США уверены, что если успеют разместит на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будет обеспечена.0 комментариев
Захарова сравнила методы ВСУ с действиями северокавказских террористов
Украинская армия при обстрелах гражданской инфраструктуры Энергодара использует тактику, аналогичную действиям боевиков во время жестоких терактов в Буденновске и Беслане, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на одинаковый почерк украинских войск и боевиков с Северного Кавказа, передает РИА «Новости».
Дипломат отметила, что в конце мая украинские силы целенаправленно атаковали мирные объекты Энергодара.
По словам Захаровой, под постоянным огнем артиллерии и прицельными ударами беспилотников оказались местный родильный дом и территория детского сада.
«Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Тот же почерк», – сообщила представитель ведомства. Она также напомнила о захвате школы в Беслане, теракте на мюзикле «Норд-Ост» и ночных подрывах спящих жилых домов с помощью гексогена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Петербургского международного экономического форума Мария Захарова продемонстрировала фотографии жертв атаки на общежитие в Старобельске.
Накануне дипломат констатировала превращение Украины в террористический режим.
В мае представитель ведомства обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.