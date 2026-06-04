Tекст: Елизавета Шишкова

Во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на одинаковый почерк украинских войск и боевиков с Северного Кавказа, передает РИА «Новости».

Дипломат отметила, что в конце мая украинские силы целенаправленно атаковали мирные объекты Энергодара.

По словам Захаровой, под постоянным огнем артиллерии и прицельными ударами беспилотников оказались местный родильный дом и территория детского сада.

«Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Тот же почерк», – сообщила представитель ведомства. Она также напомнила о захвате школы в Беслане, теракте на мюзикле «Норд-Ост» и ночных подрывах спящих жилых домов с помощью гексогена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях Петербургского международного экономического форума Мария Захарова продемонстрировала фотографии жертв атаки на общежитие в Старобельске.

Накануне дипломат констатировала превращение Украины в террористический режим.

В мае представитель ведомства обвинила украинских военных в прицельных ударах по детям.