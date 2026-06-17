Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Состояние Илона Маска превысило рыночную капитализацию биткоина
Капитал Маска превысил общую стоимость биткоина после рекордного IPO SpaceX
Триумфальный выход SpaceX на биржу увеличил личные активы американского бизнесмена Илона Маска до 1,32 трлн долларов, оставив позади общую стоимость главной криптовалюты мира.
Активы американского бизнесмена выросли на 42,5 млрд долларов за одни сутки, передает РИА «Новости».
С начала года этот показатель увеличился на 696 млрд долларов и достиг отметки в 1,32 трлн долларов. При этом общая стоимость биткоина оценивается примерно в 1,314 трлн долларов.
Космическая корпорация SpaceX успешно вышла на фондовый рынок в минувшую пятницу. В первый день торгов ценные бумаги прибавили 19,22%, во второй день рост составил 19,6%, а в третий – 4,83%. В ходе первичного размещения акций компания смогла привлечь рекордные 86 млрд долларов.
Сейчас производитель космической техники занимает пятую строчку мирового рейтинга капитализации. Корпорация уступает только таким гигантам, как Nvidia, Alphabet, Apple и Microsoft. Буквально за день до этого SpaceX удалось обойти известного ретейлера Amazon.
Компания была основана в 2002 году. В феврале 2026 года произошло слияние SpaceX с предприятием xAI, которое специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитализация космической компании SpaceX превысила отметку в 2,7 трлн долларов. Успешный старт торгов акциями сделал Илона Маска первым в истории человечества триллионером.
Накануне выхода на биржу корпорация планировала привлечь рекордные 75 млрд долларов.