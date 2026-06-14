Tекст: Катерина Туманова

«В Польше, как старательно ни закрывает глаза премьер Туск на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения. Многим уже очевидно, что в своей маниакальной поддержке Киева официальная Варшава зашла слишком далеко», – написал он.

Пушков указал на то, как президент Навроцкий, на которого надеялись голосовавшие за него поляки, критически настроенные к Украине, лишь поначалу сделал несколько резких заявлений, после чего затих.

«Его влияния на политику и подходы Варшавы вообще не видно. Видимо, из Брюсселя ему дали понять, что лучше ему особенно не высовываться», – предположил сенатор.

Он обратил внимание на парадоксальную ситуацию с флагами на улицах польских городов. Национальные символы соседствуют с украинскими знаменами, под которыми ранее уничтожали польское население.

«Туску это явно нравится, но растет число тех, кто считает это позором. И предательством памяти тех, кто был убит теми, кого в Киеве объявляют «гордостью Украины», – резюмировал он.

Напомним, в конце мая глава киевского режима Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России), что вызвало протест у Польши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Захарова назвала спор Польши и Украины о нацизме «жабогадюкингом». Туск пригрозил Киеву из-за героизации экстремистской УПА. Rzeczpospolita сообщила, что Навроцкий дал Зеленскому время в вопросе Белого Орла.