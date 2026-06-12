Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин отметил успешность работы Москальковой по обеспечению прав граждан
Татьяна Москалькова в бытность уполномоченным по правам человека сделала своим приоритетом поддержку военных и их семей, указал президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.
«С самого начала специальной военной операции ее приоритетом стала поддержка военнослужащих, их семей, а также мирных граждан, пострадавших в ходе боевых действий. Она работала и успешно работала для соблюдения конституционных гарантий граждан России», – сказал президент, передает РИА «Новости».
Татьяна Москалькова занимала должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в период с 2016 по 2026 год.
Ранее Путин выразил благодарность Татьяне Москальковой за проделанную работу на посту омбудсмена.