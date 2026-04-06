Поставщик оружия по делу о теракте в «Крокусе» пытался дважды покончить с собой
Один из поставщиков оружия террористам, устроившим нападение в «Крокус сити холле», Джабраил Аушев, внесенный в перечень террористов и экстремистов в России, дважды пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Первая попытка произошла в конце ноября, вторая – после оглашения приговора. Сотрудники следственного изолятора вовремя оказали ему медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает, сообщил источник ТАСС.
Адвокат потерпевших Людмила Айвар подтвердила факт попыток суицида, но отказалась от комментариев, ссылаясь на адвокатскую этику. Джабраил Аушев был приговорен к пожизненному лишению свободы: восемь лет он должен провести в тюрьме, далее – в колонии особого режима, а также выплатить штраф 1,2 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденный к пожизненному заключению по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», совершил суицид в следственном изоляторе Москвы.
В правоохранительных органах подтвердили, что осужденный скончался в московском СИЗО.