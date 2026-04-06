Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».9 комментариев
Названо имя покончившего с собой в СИЗО соучастника теракта в «Крокусе»
В московском СИЗО скончался Юсуфзода Якубджони Давлатхон (внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденный на пожизненный срок по делу о теракте в «Крокус сити холле», сообщили в правоохранительных органах.
«Юсуфзода Якубджони Давлатхон покончил с собой в СИЗО в Москве», – сказал источник РИА «Новости».
По данным агентства, именно через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт, однако сам он заявлял, что не знал о назначении средств. Юсуфзода был участником интернет-канала, где проповедовали радикальные исламские идеи, и выполнял поручения администратора. После нападения он пытался вылететь за границу, но был задержан в аэропорту «Внуково» при попытке забронировать билет на ближайший рейс.
В марте Второй Западный окружной военный суд приговорил 15 из 19 фигурантов дела «Крокуса» к пожизненным срокам, а пособников, предоставивших террористам машину и квартиру, приговорили к срокам до 22 лет.