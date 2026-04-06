Подтопление путей в Дагестане оборвало движение пригородных поездов
В Дагестане организовали высадку людей из двух пригородных поездов между Махачкалой и Дербентом, около 120 пассажиров пересадили в автобусы, сообщили в региональном минтрансе.
На участке Махачкала – Дербент в Дагестане из-за подтопления железнодорожного полотна началась эвакуация пассажиров пригородных составов, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Речь идет примерно о 119 пассажирах. На эти цели выделили пять автобусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная пассажирская компания отменила поезд № 85 Дербент – Москва на участке Дербент – Махачкала из-за подтопления железнодорожного полотна в Дагестане. Из-за аварии на Геджухском водохранилище эвакуировали свыше 4 тыс. человек.