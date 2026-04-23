Буданов выступил против легализации оружия на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Буданов, внесенный в России в список экстремистов и террористов, выступил против массовой легализации огнестрельного оружия на Украине, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Против просто легализации – раздать оружие людям. Это никогда не работало и не сработает. Это всегда имеет две стороны. Первая – это вроде как мнимая защита. Другая сторона – это то, что случаев которые все видели несколько дней назад, при такой конфигурации может стать кратно больше, потому что оно будет у всех, и грозит намного большими проблемами чем то, что есть сейчас».

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказался за предоставление гражданам права на владение огнестрельным оружием после трагического инцидента в Киеве. Тогда неизвестный открыл огонь по людям в Голосеевском районе, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников.

В результате нападения, по данным мэра Киева Виталия Кличко, семь человек погибли, более десяти получили ранения. Стрелявший, по информации украинских СМИ, оказался бывшим украинским военным Дмитрием Васильченковым и был ликвидирован при задержании, сообщил министр внутренних дел Украины.

Насильно мобилизованный Дмитрий Васильченков устроил массовую стрельбу в киевском супермаркете.

Генеральная прокуратура страны квалифицировала данное преступление как террористический акт.