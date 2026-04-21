Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.2 комментария
Зампред ЕЦБ: Решения по ставкам требуют осмотрительности из-за ближневосточного конфликта
Европейскому центробанку рекомендовано принимать решения по процентным ставкам с осторожностью на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос, передает «Интерфакс».
«Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается», – сказал де Гиндос.
Зампред ЕЦБ отметил, что военные действия проходят в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения. По его словам, ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности.
Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, подчеркнул он, добавив, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен. Инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но способны сдержать проявление вторичных эффектов. Де Гиндос также добавил, что ведущиеся переговоры станут главным элементом, который определит траекторию инфляции.
