Площадь пожара на «Нижнекамскнефтехиме» составила до 1 тыс. кв. м

«Большая семерка» выступила с обращением к России в связи с дефицитом нефти в мире

Tекст: Елизавета Шишкова

Министры финансов, энергетики и главы центробанков стран G7 провели экстренную виртуальную встречу для обсуждения мер стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, передает Profinance.ru.

По итогам встречи принято решение обратиться к России и Китаю с призывом не ограничивать экспорт ископаемого топлива из-за угрозы дальнейшего роста цен на нефть. В заявлении G7 отсутствуют конкретные меры, кроме просьбы ко всем странам воздерживаться от ограничений на экспорт углеводородов.

Представители G7 выразили опасения по поводу неопределенности сроков конфликта и его последствий для мировой экономики. Официальные лица опасаются, что дальнейшее ограничение экспорта может усугубить экономический кризис. ЕС сталкивается с необходимостью экономии в условиях нескольких одновременных кризисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.

Энергетический кризис в Азии усилился из-за конфликта США и Израиля с Ираном, что привело к росту интереса к российской нефти.

В условиях временного снятия санкций Индия увеличила закупки российской нефти.

Напомним, Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.