Tекст: Алексей Дегтярёв

Мир переживает наибольшее число конфликтов со времен Второй мировой войны, в этот момент времени необходимы решительные действия ООН, указал бразильский лидер В авторской статье для издания «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что каждое нарушение международного права открывает путь новым злоупотреблениям. По его словам, постоянные члены Совбеза ООН используют право вето как щит или оружие.

«От Афганистана до Ирана, включая Ирак, Ливию, Сирию, Украину, Газу и Венесуэлу, – граница между дозволенным и запрещенным размывается при попустительстве и бездействии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», – указал политик.

Он заявил, что эти государства действуют, не оглядываясь на Устав ООН, и играют судьбами миллионов, оставляя «след смерти и разрушения». По его мнению, прерогативы постоянных членов Совбеза уже не находят оправдания в системе, основанной на суверенном равенстве государств.

Президент Бразилии отметил, что еще недавно военным вмешательствам старались придать видимость легитимности через одобрение ООН, однако сегодня демонстрация силы больше не стремится сохранять внешние приличия. Он предупредил, что без многосторонности мир рискует обменять несовершенную систему коллективной безопасности на реальность всеобщей небезопасности и хаоса. Лула да Силва заявил, что настало время вернуть реформированной ООН способность действовать и перестать быть сторонним наблюдателем глобальных событий.

Говоря о причинах нынешнего положения, Лула да Силва связал рост числа войн с кризисом демократии и усилением экстремизма, который он назвал отправной точкой и конечным пунктом порочного круга насилия.

Он также указал, что технологии двойного назначения уже используются для выбора военных целей на основе искусственного интеллекта при отсутствии четких правовых и моральных рамок.

Отдельное внимание президент Бразилии уделил гонке вооружений, в которую, по его словам, втянут весь мир. Он напомнил, что военные расходы в размере 2,7 трлн долларов поглощают ресурсы, которые могли бы быть направлены на борьбу с голодом и бедностью, противодействие глобальным климатическим изменениям, расширение доступа к образованию и сокращение цифрового неравенства.

Ранее Лула да Силва отмечал, что бывший президент США Джо Байден хотел уничтожить Россию. Президент Бразилии также осуждал наращивание вооружений в Европе и Азии и предупреждал об опасности повторения трагических событий XX века.