Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.15 комментариев
Лула да Силва обвинил Байдена в желании уничтожить Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что западные страны несут ответственность за эскалацию конфликта, и выразил обеспокоенность ростом военных расходов в Европе.
О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.
Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.
«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.
Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.