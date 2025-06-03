Tекст: Ольга Иванова

О высказываниях президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в интервью газете Le Monde сообщил ТАСС.

Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден во время своего правления говорил о необходимости уничтожить Россию. По словам бразильского лидера, Европа также изменила свою традиционную позицию и теперь поддерживает Вашингтон, расходуя миллиарды на перевооружение.

«Джо Байден, с которым я долго об этом разговаривал, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, присоединилась к Вашингтону и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня беспокоит. Если говорить только о войне, мира никогда не будет», – заявил Лула да Силва.

Он добавил, что западные страны также несут часть ответственности за ситуацию на Украине, несмотря на его собственное осуждение действий России. Лула да Силва подчеркнул готовность Бразилии поддержать переговоры между Россией и Украиной. Он напомнил, что в 2024 году вместе с КНР и 11 другими странами Бразилия предложила план мирного урегулирования конфликта.