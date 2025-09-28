  • Новость часаМирные жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    28 сентября 2025, 02:22 • Новости дня

    Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News говорить по-английски

    Tекст: Антон Антонов

    На пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД России Сергей Лавров ответил отказом на просьбу журналиста телеканала Sky News говорить по-английски.

    Журналист попросил Лаврова по-английски ответить на его вопрос, но глава МИД России напомнил, что разговор происходит в «здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский».

    «Я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-конференция Лаврова в штаб-квартире ООН стала одним из самых ожидаемых событий в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. Журналисты заполнили зал полностью. Иностранные корреспонденты начали занимать места за час до начала встречи.

    26 сентября 2025, 03:20 • Новости дня
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Стремительное обмеление Каспийского моря происходит не из-за климата, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Генеральной ассамблее ООН.

    Он отметил, что в 2022 году на саммите прикаспийских государств затрагивал тему  ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Теперь ситуация гораздо хуже – Каспийское море стремительно мелеет.

    «Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень Каспийского моря достиг самой низкой отметки за всю историю наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот.

    Президент России Владимир Путин год назад на встрече с губернатором Астраханской области отмечал необходимость проведения научного анализа состояния Волги и Каспийского моря, чтобы избежать дальнейшего обмеления Каспия.

    Президент Казахстана Токаев 1 сентября назвал ситуацию с обмелением Каспия критической.

    25 сентября 2025, 19:45 • Новости дня
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    25 сентября 2025, 04:20 • Новости дня
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    Лавров заявил об утрате Швейцарией реноме нейтрального посредника
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях сессии ГА ООН затронул деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в Организации в 2026 году и роль страны в международных делах, сообщили в МИД России.

    Как сообщили в МИД России, Лавров в ходе переговоров изложил принципиальные оценки причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества.

    «С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении», – сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    Также главы МИД России и Швейцарии обсудили актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе парламент Швейцарии готовился рассмотреть на осенней сессии идею отправки военных на Украину «в рамках миротворческой миссии».

    Москва выразила готовность взаимодействовать с Вашингтоном для поиска решений, устраняющих первопричины украинского кризиса. Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений по Украине.

    25 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН

    Лукашенко заявил о готовности Путина поддержать главу МАГАТЭ в выдвижении на пост генсека ООН

    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал уверенность, что президент России Владимир Путин не станет препятствовать возможному назначению главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси руководителем Организации Объединенных Наций.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Глобального атомного форума заявил, что президент России Владимир Путин не будет возражать против назначения главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генсека ООН, передает ТАСС.

    Лукашенко обратился к Гросси со словами: «Вы никогда не подставляли нас с россиянами и не заставляли нас оправдываться. Вы были искренним и порядочным человеком. Поэтому Владимир Владимирович сказал, что если господин Гросси захочет быть руководителем ООН, почему мы будем возражать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о намерении баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. По данным СМИ, Гросси рассчитывает получить поддержку администрации США и их союзников для своей кандидатуры.

    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    27 сентября 2025, 19:59 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в попустительстве терактам Киева

    Лавров: Европа позволила Киеву теракты ради поражения России

    Tекст: Вера Басилая

    Европа, стремясь нанести России «стратегического поражения», позволяет Киеву совершать теракты и внесудебные казни и безрассудные диверсии, заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Европа позволяет киевским властям совершать теракты, внесудебные казни и диверсии, поскольку стремится к утопической цели нанести России «стратегическое поражение», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

    По его словам, европейские страны игнорируют действия Киева и «ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций».

    Лавров также обратил внимание, что киевские власти пришли к власти в результате, как он выразился, организованного Западом антиконституционного переворота в 2014 году. Он отметил, что после этого власти Украины взяли курс на ликвидацию канонической Украинской православной церкви, а также на законодательное истребление русского языка в образовании, культуре и СМИ.

    Министр подчеркнул, что Украина остается «единственной страной в мире, законодательно запретившей использование родного языка почти половины своего населения».

    «Россия, как не раз подчеркивал президент России Владимир Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что безопасность России и ее жизненные интересы должны быть гарантированы, а права русских и русскоязычных людей на территориях под контролем Киева восстановлены и соблюдаться в полном объеме. По словам Лаврова, на этой основе Москва готова обсуждать и гарантии безопасности для самой Украины.

    Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину.

    Лавров также подтвердил готовность устранить причины украинского кризиса совместно с США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин много раз предлагал устранить причины, которые привели к конфликту на Украине, но США и Европа отрицали эти предложения.

    26 сентября 2025, 05:04 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    Лавров провел переговоры с Гутеррешем на Генассамблее ООН
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    В Нью-Йорке прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, на которой российский министр обратил внимание на реформирование ООН и ситуацию на Украине.

    Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша состоялись на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Telegram-канал МИД России.

    Стороны обсудили вопросы реформирования ООН в русле инициативы «ООН-80». Лавров подчеркнул, что преобразования должны быть продуманными, сохранять институциональные основы, опираться на разделение труда между органами организации и обеспечивать максимальную поддержку государств-членов.

    «Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудалённо в соответствии со ст. 100 Устава ООН», – отметили в МИД России.

    Лавров и Гутерреш заявили о намерении укреплять конструктивное сотрудничество России и ООН. Российская делегация вновь заявила о поддержке центральной координирующей роли организации и принципов Устава ООН во всем их объеме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    В приветственной речи Гутерреш выступил за более сильную Организацию, чему будет способствовать инициатива «ООН-80», позволяющая подготовить ее к миру, который больше не будет похож на мир 1945 года или даже на мир прошлого года.

    26 сентября 2025, 23:28 • Новости дня
    Британия заявила о восстановлении санкций ООН против Ирана в конце недели

    Постпред Британии Вудворд: Санкции ООН против Ирана восстановят в конце недели

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    Вудворд отметила, что Совет уже выполнил все предусмотренные процедуры для восстановления санкций согласно резолюции 2231.

    «Поэтому в конце этой недели будут вновь введены санкции ООН, направленные против иранской программы по распространению ядерного оружия». – приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что все государства-члены ООН обязаны в полном объеме соблюдать эти ограничения в соответствии с уставом организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции, подготовленный Россией и Китаем, который предусматривал продление на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. За данный документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Британию, еще двое воздержались. На прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана.


    26 сентября 2025, 22:56 • Новости дня
    СБ ООН отклонил российско-китайский проект резолюции по иранской ядерной сделке

    Совбез ООН отклонил поддерживающий иранскую ядерную сделку проект резолюции

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предусматривающий продление на шесть месяцев действия резолюции Совбеза 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном, сообщают информационные агентства.

    За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Алжир, передает ТАСС.

    Против выступили девять членов Совбеза, включая США, Францию и Великобританию, еще двое воздержались, передает РИА «Новости».

    В МИД России отмечали, что предложенная резолюция «давала реальную возможность выправить ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Документ содержал требование, чтобы все первоначальные участники Совместного всеобъемлющего плана действий немедленно возобновили переговоры для поиска дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Совбез ООН отклонил резолюцию о сохранении режима отмены санкций против Ирана. Российская сторона обратилась к европейским странам – участницам СВПД с призывом прекратить провокации и вернуться к переговорам.

    26 сентября 2025, 23:46 • Новости дня
    Иран призвал председателя СБ ООН признать восстановление санкций незаконным

    Глава МИД Ирана Аракчи: ООН должна отвергнуть попытки восстановить санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель СБ ООН должен объявить решение, касающееся восстановления антииранских санкций, незаконным, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    «Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», – заявил Аракчи.

    Он подчеркнул, что следует «отвергнуть любые попытки восстановить прошлые санкции», передает ТАСС.

    Аракчи указал, что инспекторы МАГАТЭ в настоящий момент работают на территории Ирана и осуществляют проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции СБ ООН 2231 в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Санкции ООН, касающиеся иранской ядерной программы, будут возобновлены в конце недели, заявила постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

    27 сентября 2025, 00:33 • Новости дня
    Глава МИД Бурунди по-русски поприветствовал Лаврова на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Лавров провел встречу с главой МИД Бурунди Бизиманой на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел, региональной интеграции и сотрудничества в целях развития Бурунди Эдуаром Бизиманой.

    В начале встречи Бизимана, ранее бывший послом в России, обратился к Лаврову по-русски: «Господин министр», после чего министры тепло поприветствовали друг друга, передает ТАСС.

    Лавров поздравил Бизиману с недавним назначением на пост министра иностранных дел, выразив уверенность, что его опыт обеспечит преемственность в развитии российско-бурундийских отношений.

    В ответ Бизимана поблагодарил Лаврова за встречу, отметив насыщенный график министра. «Я слышал многое, что здесь говорят во время Генассамблеи, но вы можете рассчитывать на Бурунди», – заявил он.

    На сайте МИД России сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили укрепление традиционно дружественных связей, углубление политического диалога, развитие сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, подтверждена готовность к координации на площадках ООН и других многосторонних форумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября.

    27 сентября 2025, 01:28 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления

    Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС

    Главы МИД стран БРИКС обсудили реформирование системы глобального управления
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях ГА ООН, обсудив реформирование системы глобального управления.

    Заседание организовала индийская сторона как будущий председатель объединения. Обсуждались вопросы реформирования системы глобального управления, поддержания мира, безопасности, а также содействия устойчивому развитию, сообщается на сайте МИД России.

    Главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой на усиление координации на международных площадках, исходя из принципов многосторонности и формирования более справедливого миропорядка с центральной ролью ООН.

    Лавров подчеркнул важность совместной практической реализации инициатив, которые были запущены в ходе российского и бразильского председательств. Среди них – создание новой инвестиционной платформы, трансграничной платежной инициативы, депозитарно-клиринговой инфраструктуры БРИКС, перестраховочного механизма и зерновой биржи объединения.

    По итогам встречи было одобрено совместное коммюнике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях ГА ООН Лавров также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    26 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Индии

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.

    Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

    Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

    Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    25 сентября 2025, 14:15 • Новости дня
    ООН заявила о рекордных сбоях в мировых торговых маршрутах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) отмечено, что задержки и перебои в работе морских каналов и портов стали самыми продолжительными с 1967 года.

    Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан заявила о самых длительных сбоев в работе ключевых мировых торговых маршрутов с 1967 года, передает ТАСС.

    В ежегодном докладе отмечается, что сбои охватили морские каналы, проливы, крупные порты и судоходные маршруты.

    По словам Ребекки Гринспан, «с момента закрытия Суэцкого канала в 1967 году мы не видели столь продолжительных сбоев в работе артерий мировой торговли». Она указала, что раньше суда могли пересечь Красное море за несколько дней, а теперь вынуждены неделями обходить через мыс Доброй Надежды.

    Средняя протяженность морского маршрута увеличилась с 4831 мили в 2018 году до 5245 миль в 2024 году. Ставки фрахта резко колеблются месяц к месяцу, нарушаются графики портов, эти проблемы стали хроническими. Пропускная способность Суэцкого канала составляет лишь около 30% от среднего уровня 2023 года. Гринспан подчеркнула, что эти факторы уже меняют структуру мировой морской торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы подтвердили атаку на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Хуситы объявили о потоплении судна Magic Seas в том же регионе. Член экипажа танкера Sounion получил ранение в результате атаки хуситов.

    27 сентября 2025, 22:27 • Новости дня
    Лавров рассказал «легенду» об идее Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

    Tекст: Антон Антонов

    Существует «легенда», согласно которой в годы Второй мировой войны в ходе переговоров лидеров СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин предлагал Сочи в качестве места для размещения штаб-квартиры ООН, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментируя возможность переноса штаб-квартиры ООН, Лавров на пресс-конференции по итогам своей работы на 80-й сессии Генассамблеи заявил: «Есть такая легенда, что когда в первый раз были переговоры, в ходе которых упомянулось о необходимости создания всемирной организации, между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем, Иосиф Виссарионович активно зазывал в Сочи штаб-квартиру ООН».

    Министр также отметил, что Сочи доказал свою способность принимать крупные мероприятия, и в случае соответствующего решения олимпийская инфраструктура города готова принять сотрудников ООН. «Поэтому заниматься спортом всем сотрудниками Секретариата там будет комфортно», – приводит ТАСС слова главы МИД

    Решение о размещении штаб-квартиры ООН было принято в пользу Нью-Йорка в 1946 году. Вопросы пребывания организации в США регулируются соглашением между ООН и Вашингтоном, признанным Генассамблеей в 1947 году. Согласно этому документу, территория, где располагаются учреждения ООН, считается международной зоной, а американские власти должны обеспечивать беспрепятственный въезд и выезд официальных лиц, прибывающих на мероприятия организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров обратил внимание американской стороны на регулярные отказы в выдаче виз российским делегациям для мероприятий ООН.

    США аннулировали визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в антиизраильских протестах в Нью-Йорке. Петро заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

    Правительство Бразилии выразило обеспокоенность из-за задержек в выдаче виз своей делегации на Генассамблею ООН. Кроме того, США отказали в выдаче визы президенту Палестины Махмуду Аббасу для участия в Генассамблее ООН.

