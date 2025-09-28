Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Лавров отклонил просьбу журналиста Sky News говорить по-английски
На пресс-конференции в штаб-квартире ООН глава МИД России Сергей Лавров ответил отказом на просьбу журналиста телеканала Sky News говорить по-английски.
Журналист попросил Лаврова по-английски ответить на его вопрос, но глава МИД России напомнил, что разговор происходит в «здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский».
«Я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-конференция Лаврова в штаб-квартире ООН стала одним из самых ожидаемых событий в рамках недели высокого уровня Генассамблеи. Журналисты заполнили зал полностью. Иностранные корреспонденты начали занимать места за час до начала встречи.