Путин: Работа по обеспечению безопасности Союзного государства идет ритмично
Россия и Белоруссия ритмично взаимодействуют по вопросам безопасности Союзного государства и по всем направлениям сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко в Кремле заявил, что работа по вопросам обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии идет ритмично, передает ТАСС.
Путин отметил, что процесс развивается естественным образом и проходит в рабочем режиме, как было согласовано между странами.
Глава российского государства также подчеркнул, что страны активно сотрудничают практически по всем направлениям, назвав Россию лидером среди торгово-экономических партнеров Белоруссии. В ходе беседы он особо отметил: «Практически по всем направлениям у нас активная работа».
Путин выразил благодарность Лукашенко за внимательное отношение ко всем направлениям взаимодействия между странами и тепло поприветствовал белорусского лидера в Кремле.
Президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в атомной энергетике.
Президенты России и Белоруссии встретились в Кремле.
Путин и Александр Лукашенко обменялись дружеским объятием перед началом встречи.
Лукашенко намерен передать Путину послание от американской стороны.