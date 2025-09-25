Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Пасечник сообщил о попытке ВСУ вывести из строя Луганскую ТЭС
ВСУ нанесли удары по газовым станциям Северодонецка и Счастья
В результате серии ударов по газораспределительным станциям в городах ЛНР были обесточены Северодонецк и Счастье, пострадала Луганская ТЭС.
Вооруженные силы Украины нанесли удары по газораспределительным станциям в городах Северодонецке и Счастье, передает ТАСС. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, основной целью атаки была работающая на газу Луганская ТЭС.
Пасечник заявил: «Буквально сегодня у нас нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и городе Северодонецке. Без света [остался] Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу [Луганскую] ТЭС».
Атака произошла в день проведения форума «Интеграция Луганской народной республики: результаты и новые вызовы». В результате удара оба города остались без электроэнергии. Луганская ТЭС продолжает оставаться одной из ключевых энергостанций региона.
В конце 2024 года глава Минтопэнерго ЛНР Денис Ярош сообщил, что Луганская ТЭС начала работать на газу после отказа от угля.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2. Напомним, в августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.