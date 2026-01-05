Команда «Учителя» выиграла финал четвертого сезона проекта «Классная тема!»

Tекст: Валерия Городецкая

Проект организован по поручению президента России Владимира Путина Министерством просвещения России совместно с телеканалом «Россия» при поддержке VK, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав победившей команды вошли семь педагогов из разных регионов страны. Это учителя биологии Светлана Шипунова и русского языка Татьяна Парфенова из Петербурга, химии Иман Эдельханова из Грозного, географии Алина Хаметова из Оренбургской области, истории Юлия Садыкова из Уфы, математики Андрей Феофанов из Московской области и физики Полина Никонова из Саранска. Все они проявили высокий профессионализм, что помогло им обойти соперников со счетом 26:21.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил победителей. «Победа команды учителей в проекте «Классная тема!» в очередной раз доказывает, что в нашей стране работают настоящие профессионалы, обладающие не только глубокими знаниями, но и харизмой, способные увлечь за собой миллионы», – подчеркнул он. Каждый из педагогов получил возможность создать авторский цикл программ на федеральном телеканале ВГТРК.

Команда «Учителя» обошла команду «Звезды», в составе которой были певица Наташа Королева, актриса Ольга Кузьмина, телеведущая Мария Ситтель, музыкант Александр Пушной, актер Юрий Аскаров, шоумен Владимир Маркони и актриса Ольга Прокофьева. В финале шоу приняли участие также приглашенные гости: Николай Валуев провел зарядку, Валерия выступила с детским хором, а Татьяна Куртукова исполнила свой хит.

«Участие в «Классной теме!» стало ярким событием в моей педагогической жизни. Проект подарил невероятный опыт, который со мной уже точно на всю жизнь. Игра прошла очень динамично, увлекательно и азартно, а победа стала командным достижением, что я считаю очень ценным», – отметил Феофанов.