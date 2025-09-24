Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Портал Dronemagasinet сообщил о возможной ошибке с БПЛА в Копенгагене
Вблизи аэропорта Копенгагена учебный самолет Copenhagen Airtaxi AS на высоте менее 120 метров мог быть принят за беспилотник, из-за чего временно закрыли воздушную гавань, сообщил норвежский портал Dronemagasinet.
Беспилотные летательные аппараты, из-за которых в понедельник был временно закрыт аэропорт Копенгагена, могли оказаться учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский портал Dronemagasinet.
По информации Dronemagasinet, представители авиакомпании подтвердили, что их учебный Socata TB-20 Trinidad в обозначенное время проводил тренировочные полеты в районе аэропорта. «Огни на летательном средстве на видео... соответствуют огням на их учебном самолете с регистрационным номером OY-CDT», – говорится в материале портала.
Сервис Flightradar24 и ADS-B Exchange зафиксировали, что в ходе тренировочного вылета самолет компании летал на высоте ниже 120 метров и дважды пролетал над воздушной гаванью с интервалом примерно три минуты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания и Норвегия начали расследование появления БПЛА над аэропортами Копенгагена и Осло. Аэропорт Копенгагена закрыли якобы из-за появления вокруг него беспилотников. Администрация аэропорта Копенгагена сообщила о закрытии воздушной гавани до утра вторника.