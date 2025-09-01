Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!6 комментариев
Си Цзиньпин анонсировал масштабное празднование 80-летия Победы в Китае
В Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, на которых ожидается участие лидеров стран ШОС+, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
О планах провести торжественные мероприятия объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС. Годовщина победы над фашизмом, а также завершения Войны сопротивления китайского народа японской агрессии, будет отмечаться в Пекине.
Си Цзиньпин подчеркнул, что на праздничных мероприятиях ожидается присутствие многих зарубежных лидеров.
В своей речи на встрече лидеров стран ШОС+ в Тяньцзине он заявил: «Китай торжественно отметит в Пекине 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне, на этом событии будут присутствовать многие мои коллеги».
Он также добавил, что Китай намерен работать со всеми странами для защиты справедливости и поддержки истинного понимания истории Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал в воскресенье, он включает участие в саммите ШОС, двусторонние переговоры и посещение военного парада в Пекине.
На юбилей победы во Второй мировой войне Китай пригласил 26 мировых лидеров. Вклад и жертвы Китая во Второй мировой долго оставались в тени, несмотря на его ключевую роль в борьбе против Японии.