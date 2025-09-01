Си Цзиньпин анонсировал масштабное празднование 80-летия Победы в Китае

Tекст: Елизавета Шишкова

О планах провести торжественные мероприятия объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС. Годовщина победы над фашизмом, а также завершения Войны сопротивления китайского народа японской агрессии, будет отмечаться в Пекине.

Си Цзиньпин подчеркнул, что на праздничных мероприятиях ожидается присутствие многих зарубежных лидеров.

В своей речи на встрече лидеров стран ШОС+ в Тяньцзине он заявил: «Китай торжественно отметит в Пекине 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне, на этом событии будут присутствовать многие мои коллеги».

Он также добавил, что Китай намерен работать со всеми странами для защиты справедливости и поддержки истинного понимания истории Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал в воскресенье, он включает участие в саммите ШОС, двусторонние переговоры и посещение военного парада в Пекине.

На юбилей победы во Второй мировой войне Китай пригласил 26 мировых лидеров. Вклад и жертвы Китая во Второй мировой долго оставались в тени, несмотря на его ключевую роль в борьбе против Японии.