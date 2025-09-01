Си Цзиньпин анонсировал масштабное празднование 80-летия Победы в Китае

  • Новость часаМосква предложила Анкаре комплексное обслуживание поставленных систем С-400
    Экономический кризис лишает французов правительства
    Политолог увидел в общении Моди и Путина «привет» Дональду Трампу
    Россия и Турция решили проблему финансирования проекта АЭС «Аккую»
    ВС России разрезали группировку ВСУ на Краснолиманском направлении
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления
    ВС России уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot
    ШОС обозначила новые приоритеты безопасности и развития на саммите в Китае
    Политолог объяснил доверительность общения Путина, Си и Моди
    ФСБ показала задержание тамбовчанина за связь со спецслужбами Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 13:19 • Новости дня

    Си Цзиньпин анонсировал масштабное празднование 80-летия Победы в Китае

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, на которых ожидается участие лидеров стран ШОС+, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

    О планах провести торжественные мероприятия объявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС. Годовщина победы над фашизмом, а также завершения Войны сопротивления китайского народа японской агрессии, будет отмечаться в Пекине.

    Си Цзиньпин подчеркнул, что на праздничных мероприятиях ожидается присутствие многих зарубежных лидеров.

    В своей речи на встрече лидеров стран ШОС+ в Тяньцзине он заявил: «Китай торжественно отметит в Пекине 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и в мировой антифашистской войне, на этом событии будут присутствовать многие мои коллеги».

    Он также добавил, что Китай намерен работать со всеми странами для защиты справедливости и поддержки истинного понимания истории Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный визит Владимира Путина в Китай стартовал в воскресенье, он включает участие в саммите ШОС, двусторонние переговоры и посещение военного парада в Пекине.

    На юбилей победы во Второй мировой войне Китай пригласил 26 мировых лидеров. Вклад и жертвы Китая во Второй мировой долго оставались в тени, несмотря на его ключевую роль в борьбе против Японии.

    29 августа 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику с 31 августа по 3 сентября по приглашению Си Цзиньпина, сообщает Telegram-канал Кремля.

    В Тяньцзине российский лидер примет участие и выступит на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаться будут перспективы расширения сотрудничества ШОС и вопросы международной повестки.

    1 сентября состоится заседание в формате «ШОС плюс», куда пригласили руководителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также представителей международных организаций.

    В Пекине 2 сентября пройдет трехсторонняя встреча глав России, Китая и Монголии. Путин, Си Цзиньпин и Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по ключевым вопросам сотрудничества стран.

    Также в этот день Путин проведет официальные переговоры с Си Цзиньпином, где будут обсуждаться пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также вопросы глобальной и региональной повестки.

    3 сентября президент России станет главным гостем на праздничных мероприятиях к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Кроме того, Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных государств.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также  даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Сообщалось, что Путин и глава КНР Си Цзиньпин проведут встречу в Пекине в сентябре на фоне празднования 80-летия Победы в войне с милитаристской Японией.

    Комментарии (9)
    31 августа 2025, 04:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Китай
    Путин прибыл в Китай
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.

    Самолет приземлился в аэропорту Биньхай, передает ТАСС.

    Путина в китайском Тяньцзине встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом, передает РИА «Новости».

    Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол России Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию.

    По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России посетит два города – Тяньцзинь и Пекин, передает НТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Путин заявил, что во время переговоров с Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

    Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня.

    Комментарии (4)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 02:20 • Новости дня
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    Путин назвал долю доллара и евро в расчетах с Китаем статистической погрешностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Доля доллара и евро в расчетах России и Китая упала до уровня статистической погрешности, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул «небывало высокий уровень» экономических отношений двух стран – «с 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 млрд долларов». Оценивая объем двусторонней торговли, Путин отметил, что Китай для России стал безусловным лидером, а Россия заняла пятое место среди внешнеторговых партнеров Китая.

    «Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности», – сказал он.

    Путин сообщил, что Россия прочно удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай, налажен экспорт свинины и говядины, растут объемы двусторонних капиталовложений, Россия стала одним из основных в мире рынков для экспорта китайских машин, идет локализация производства бытовой техники. Кроме того, осуществляется совместное строительство высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов.

    Напомним, Путин заявил, что намерен «обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи».

    Он сказал, что Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии

    Euractiv сообщил о планах ЕС обсудить новые санкции против Индии и Китая

    Евросоюз задумал расширение санкционных мер против Китая и Индии
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против компаний из Индии и Китая на фоне почти полного исчерпания ограничительных мер против России.

    Евросоюз практически исчерпал возможности дальнейших санкций против России, сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ и неназванных чиновников. В связи с этим министры ЕС намерены обсудить расширение санкционных мер, включив в них структуры из Китая и Индии.

    По данным портала, это связано с давлением со стороны США, а также с тем, что предыдущие пакеты ограничений уже затрагивали индийские и китайские компании. В частности, под санкции попали индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка. Теперь список компаний и организаций из этих стран может быть значительно расширен.

    В сообщении отмечается: «Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву». При этом Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины, несмотря на резкую критику такого подхода со стороны России.

    МИД России неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры ЕС касаются не только частных, но и государственных российских средств. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия оставляет за собой право не возвращать средства западных стран, находящиеся на территории РФ, если последует конфискация российских активов на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США повысили пошлины на импорт из Индии до 50%. Кая Каллас предложила расширить европейские санкции на энергетический сектор России по аналогии с американскими мерами. Китайское министерство иностранных дел заявило о заинтересованности в улучшении отношений с Индией и отсутствии скрытой дипломатии между странами.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 01:55 • Новости дня
    Путин указал на возрождение японского милитаризма

    Путин: Под предлогом угроз от России и Китая возрождается японский милитаризм

    Tекст: Антон Антонов

    Японский милитаризм возрождается под предлогом мнимых российской и китайской угроз, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин указал на возрождение японского милитаризма, который происходит «под предлогом мнимых российской и китайской угроз», а также на планы по ремилитаризации Европы, включая Германию.

    Президент раскритиковал «пересмотр итогов Второй мировой войны» в некоторых странах Запада. По его словам, вердикты Нюрнбергского и Токийского трибуналов «откровенно игнорируются».

    Он заявил, что Москва и Пекин «осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны». Россия и Китай считают недопустимыми попытки «героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, карателей и убийц, очернить воинов-освободителей».

    «В России никогда не забудут, что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 годов напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину», – сказал Путин.

    Напомним, Путин заявил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Комментарии (4)
    30 августа 2025, 01:31 • Новости дня
    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций

    Путин: Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях

    Путин отметил совместную борьбу России и Китая против санкций
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин сообщил, что Россия и Китай «единым фронтом противостоят дискриминационным санкциям в мировой торговле». Он подчеркнул, что такие санкции мешают социально-экономическому развитию отдельных стран и всего мира.

    Кроме того, Россия и Китай настаивают на реформе МВФ и Всемирного банка, поскольку «финансовая система должна выстраиваться на принципах открытости и подлинной справедливости».

    «Важно исключить использование финансовой сферы в неоколониальных целях, противоречащих коренным интересам мирового большинства», – заявил Путин, добавив, что необходимо добиться «прогресса на благо всего человечества».

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    Комментарии (3)
    31 августа 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу перед фотографированием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Перед началом официальной фотосессии на саммите ШОС лидеры России и Китая обменялись рукопожатием и провели краткую беседу.

    Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке саммита ШОС, пишет РИА «Новости». В рамках торжественного приема для глав делегаций лидеры России и Китая поприветствовали друг друга рукопожатием. На встрече Си Цзиньпина сопровождала его супруга Пэн Лиюань.

    Перед началом совместного фотографирования глав делегаций Путин и Си Цзиньпин коротко пообщались «на ногах». О содержании разговора не сообщается.

    В воскресенье Путин прибыл в Тяньцзинь на площадку саммита ШОС, где лидерам стран предстоит рассмотреть модернизацию объединения и обсудить около 20 документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 08:09 • Новости дня
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    РФПИ анонсировал совместные проекты с Китаем и Индией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о скором анонсе новых совместных инициатив с Китаем и Индией, которые будут объявлены в ближайшие дни.

    Российский фонд прямых инвестиций в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, передает РИА «Новости». Об этом сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, речь идет о нескольких совместных инициативах.

    Дмитриев подчеркнул: «В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией». Он также отметил, что у фонда имеется множество инвестиционных проектов практически со всеми участниками Шанхайской организации сотрудничества.

    Глава РФПИ уточнил, что особенно активно ведется сотрудничество с Китаем. В частности, он заявил, что планируется объявление новых совместных инвестиционных проектов, которые предусматривают как инвестиции китайских партнеров в Россию, так и выход российских компаний на рынок Китая.

    Напомним, Путин и Си Цзиньпин провели короткую беседу на саммите ШОС перед фотографированием.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 18:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Си Цзиньпин в Пекине пообщаются «за чашкой чая»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщаются в Пекине в узком кругу «за чашкой чая», сообщил помощник по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

    К российскому президенту присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, замглавы администрации президента Максим Орешкин Ушаков. После этого Си Цзиньпин устроит официальный завтрак с расширенным составом участников – более 10-12 человек, передает ТАСС.

    Ушаков подчеркнул, что встреча за чаем пройдет в формате «один плюс четыре». Он сообщил: «Важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе – один плюс четыре. От нас – Лавров, Белоусов, Ушаков, Орешкин. Потом уже будет официальный завтрак, который дает Си Цзиньпин».

    По словам Ушакова, у Путина и Си Цзиньпина запланировано множество контактов как в ходе саммита ШОС, так и на переговорах 2 сентября и торжествах 3 сентября по случаю 80-летия победы над Японией. Лидеры уделят значительное время личному общению, обсудят международные проблемы и развитие сотрудничества между Россией и Китаем в разных областях.

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин также даст интервью китайским СМИ перед визитом в Китай.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 01:19 • Новости дня
    Путин рассказал о предстоящем визите в Китай

    Путин: Си Цзиньпин демонстрирует всему миру равноправный диалог с партнерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе российско-китайских переговоров в Пекине обсудит с лидером Китая Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    Путин отметил, что «визит нашего друга, председателя КНР Си Цзиньпина, в мае в Россию прошел с большим успехом» и получил «широкий международный резонанс», он стал «глубоко символичным», поскольку был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин указал, что «на торжествах в Москве китайский лидер стал главным почетным гостем».

    Президент подтвердил, что «совсем скоро» по приглашению Си Цзиньпина посетит с ответным визитом в Китай – город Тяньцзинь, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а также Пекин, где состоятся российско-китайские переговоры.

    «Буду рад обстоятельно обсудить с председателем Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи. И конечно, по традиции обменяемся мнениями по актуальным региональным и международным сюжетам», – сказал Путин.

    Он также сообщил, что в Пекине планируют воздать «должное общему подвигу наших отцов, дедов и прадедов», которые одержали победу над милитаристской Японией.

    Путин назвал Си Цзиньпина «настоящим лидером крупной мировой державы» и «волевым руководителем» с глобальным кругозором. По его словам, для Китая очень важно, что «именно такой человек находится у руля» в переломный момент международной жизни. Как отметил Путин, Си Цзиньпин демонстрирует «всему миру, каким может и должен быть сегодня взаимоуважительный, равноправный диалог с зарубежными партнерами».

    В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 12:55 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу КНР о создании новой системы глобального управления

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании ШОС+ выразил одобрение предложению Китая о создании более эффективной модели глобального управления и призвал перейти к детализации.

    Путин поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по созданию новой, более эффективной системы глобального управления, передает ТАСС.

    Он отметил, что Россия внимательно выслушала предложения китайской стороны и намерена приступить к обсуждению конкретных и детальных шагов по реализации инициативы.

     «В этой связи мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления», – заверил Путин.

    Путин подчеркнул, что с момента основания в 2001 году ШОС активно способствует формированию мира, безопасности и доверия на Евразийском континенте. Российский президент заявил: «Россия поддерживает инициативу председателя Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений, которые высказали наши китайские друзья».

    Глава государства также обратил внимание на актуальность китайских предложений на фоне стремления ряда стран к диктату в международных делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Комментарии (2)
    29 августа 2025, 14:48 • Новости дня
    Китаист Котков: В новости о поставке двигателей в КНР нет ничего особенного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы ажиотаже из-за поставок российских двигателей в Китай рассчитаны скорее на российскую аудиторию, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и китаист Сергей Котков.

    За последние три года Китай продемонстрировал способность импортозаместить практически все необходимые товары, включая военные технологии, а собственное производство в этой сфере развито на высоком уровне, сказал Котков «Газете.Ru».

    По его словам, новость о поставках авиадвигателей не содержит никаких сенсаций и отражает обычную практику обмена технологиями между странами.

    Эксперт напомнил, что в девяностые и начале 2000-х годов Китай действительно импортировал значительные объемы российских военных технологий и двигателей, однако с тех пор китайская промышленность серьезно укрепила свои позиции и теперь способна самостоятельно обеспечивать нужды армии.

    Путин в сентябре посетит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине. Китайские СМИ отмечали, что перед этим Россия сделала Китаю подарок – готовность поставлять российские авиадвигатели в КНР при наличии спроса.

    Ранее в Кремле заявили о подготовке двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС.

    Комментарии (3)
    30 августа 2025, 02:32 • Новости дня
    Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации

    Путин: Реформа ООН позволит восстановить авторитет организации

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают возможную реформу ООН, которая позволит восстановить авторитет организации, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «Россия и Китай выступают в пользу реформы Всемирной организации», – заявил он. Президент пояснил, что реформа позволит ООН восстановить свой авторитет, организация должна «соответствовать современным реалиям».

    Путин указал на необходимость сделать СБ ООН более демократическим, для этого предлагается включить «в число его членов государства Азии, Африки и Латинской Америки».

    Глава российского государства подчеркнул, что реформа «должна быть тщательно выверенной».

    Напомним, год назад США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки. Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформирование Совета Безопасности ООН должно начаться с предоставления Африке места постоянного члена.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 01:45 • Новости дня
    Путин подчеркнул продвижение Россией и Китаем справедливого мироустройства

    Путин: Россия и Китай в вопросах мироустройства смотрят в одном направлении

    Путин подчеркнул продвижение Россией и Китаем справедливого мироустройства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии официального визита в Китай дал интервью информационному агентству «Cиньхуа», которое было опубликовано на сайте Кремля.

    «У Москвы и Пекина – широкая общность интересов и схожие взгляды на принципиальные вопросы. Мы смотрим в одном направлении в том, что касается продвижения справедливого, многополярного мироустройства с опорой на страны мирового большинства», – сказал Путин.

    Он отметил взаимодействие России и Китая в многосторонних форматах, в частности, БРИКС и ШОС. Путин заявил, что обе страны способствуют укреплению БРИКС с целью роста его «влияния как одного из стержневых механизмов международной архитектуры». Россия и Китай считают, что роль БРИКС в решении острых проблем современности должна расти.

    Путин отметил, что ШОС поддерживает «строительство более справедливого многополярного мироустройства», в основе которого лежит международное право при центральной координирующей роли ООН.

    По словам президента, этим целям должно способствовать «формирование в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности».

    Напомним, Путин заявил, что Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным санкциям и попыткам использования финансовой сферы в неоколониальных целях.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о визите Жапарова в Китай на саммит ШОС

    Президент Киргизии Жапаров посетит Китай для участия в саммите ШОС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен отправиться в Китай, где примет участие в заседании Совета глав государств ШОС и встретится с Си Цзиньпином.

    Жапаров совершит рабочий визит в Китай с 31 августа по 3 сентября, передает ТАСС. В ходе поездки он примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    По информации администрации президента, на саммите лидеры стран ШОС обсудят ключевые вопросы многостороннего сотрудничества, а также региональной и международной политики. Жапаров также посетит торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы во Второй мировой войне.

    По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание итоговой декларации Совета глав государств – членов ШОС и ряда документов, направленных на развитие взаимодействия между странами-участниками в политической, экономической, энергетической и других сферах.

    Саммит ШОС пройдет в китайском Тяньцзине 31 августа – 1 сентября. Ожидается участие президента России Владимира Путина, лидеров более чем 20 государств и руководителей 10 международных организаций. После завершения саммита председательство в организации перейдет от Китая к Киргизии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай продвигают многополярное мироустройство с опорой на страны мирового большинства. Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров в Пекине он обсудит с Си Цзиньпином все аспекты двусторонней повестки. Россия готова помочь Китаю поставками авиационных двигателей для лайнера C919 на фоне возможного прекращения поставок со стороны США.

    Комментарии (0)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

