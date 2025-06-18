Стало известно о приостановке рейсов Air Arabia в Россию

Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до конца июня

Tекст: Денис Тельманов

Авиакомпания Air Arabia отменила все регулярные рейсы в и из России до 30 июня, передает ТАСС. Причиной решения названа обостренная ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на отмену регулярных рейсов, перевозчик продолжит выполнение вывозных рейсов для пассажиров, находящихся в России и за границей.

В сообщении Росавиации уточняется: «Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит». По информации ведомства, за сегодняшний день авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров тремя рейсами.

На 19 июня запланировано пять вывозных рейсов Air Arabia в Россию, на которых ожидается возвращение почти 800 пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы столкнулись с отменами и задержками рейсов Air Arabia и Flydubai, а также с нехваткой информации о статусе перелетов.

Туристы начали отменять путевки в ОАЭ из-за обострения ближневосточного конфликта, но массовых аннуляций не зафиксировано. Авиакомпания «Победа» изменила график перевозок из-за закрытия воздушного пространства Ирана.