В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Стало известно о приостановке рейсов Air Arabia в Россию
Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию до конца июня
Авиакомпания временно прекратила выполнение обычных рейсов в Россию из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке, сохранив лишь вывозные рейсы.
Авиакомпания Air Arabia отменила все регулярные рейсы в и из России до 30 июня, передает ТАСС. Причиной решения названа обостренная ситуация на Ближнем Востоке. Несмотря на отмену регулярных рейсов, перевозчик продолжит выполнение вывозных рейсов для пассажиров, находящихся в России и за границей.
В сообщении Росавиации уточняется: «Из-за ситуации на Ближнем Востоке Air Arabia отменила регулярные рейсы из/в Россию до 30 июня включительно. Вывозные рейсы перевозчик выполнять продолжит». По информации ведомства, за сегодняшний день авиакомпания планировала перевезти в Москву и Екатеринбург более 460 пассажиров тремя рейсами.
На 19 июня запланировано пять вывозных рейсов Air Arabia в Россию, на которых ожидается возвращение почти 800 пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туристы столкнулись с отменами и задержками рейсов Air Arabia и Flydubai, а также с нехваткой информации о статусе перелетов.
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