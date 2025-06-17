Россияне начали отменять поездки в ОАЭ

РСТ сообщил о снижении спроса на туры в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

В РСТ сообщили, что по информации группы компаний «Слетать.ру», сразу после возобновления ирано-израильского конфликта и масштабного сбоя авиасообщения в регионе спрос на поездки в Арабские Эмираты снизился на 30-40%, передает ТАСС.

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина заявила, что компания в основном старается не отменять, а переносить даты туров после согласования с клиентами. Она указала на незначительное снижение продаж туров в Египет.

По данным «Магазина горящих путевок», с 13 июня наблюдается небольшое снижение спроса на ОАЭ и Египет, а также на Турцию.

Эксперты считают, что спад интереса к Турции может быть связан скорее с окончанием длинных праздников, нежели с ситуацией на Ближнем Востоке. Специалисты полагают, что дальнейшая динамика будет зависеть от длительности и масштабов конфликта.

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