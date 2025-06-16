Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.2 комментария
Рейсы flydubai в Петербург и Минск отменены до 17 июня
Рейсы flydubai в Петербург и Минск пока не будут выполняться до 17 июня, сообщил представитель авиакомпании.
По словам представителя, «рейсы flydubai в Минск и Санкт-Петербург остаются отмененными до 17 июня», передает РИА «Новости».
Полеты flydubai в большинство городов России и стран ближнего зарубежья были возобновлены с 15 июня. Ранее, 13 и 14 июня, авиакомпания отменяла все вылеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Казахстан, Киргизию, Ливан, Россию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
В то же время, регулярные рейсы Air Arabia из ОАЭ в Россию останутся отмененными до 20 июня включительно, говорится в заявлении на сайте перевозчика. Air Arabia обычно выполняет рейсы из Шарджи, Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы в Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу. Решение связано с временным закрытием части воздушного пространства региона.
Ранее авиакомпания Air Arabia сообщила, что отменила все рейсы между ОАЭ и Россией, запланированные на 16 июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие воздушного пространства Ирана привело к сбоям в авиасообщении, тысячи российских туристов столкнулись с задержками рейсов и сложностями при возвращении домой.