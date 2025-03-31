Индия и Россия начали второй этап учений Indra Navy

Российско-индийские военно-морские учения Indra Navy начались в Бенгальском заливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй этап российско-индийских военно-морских учений Indra Navy 2025 стартовал в Бенгальском заливе, сообщили в российском посольстве в Нью-Дели.

Учения проходят с участием отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота России, в который входят корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». С индийской стороны в маневрах участвуют эсминец «Рана» и корвет «Катар», передает ТАСС.

Учения будут проходить в течение трех дней и включать в себя отработку совместных маневров, а также координацию действий при плавании в строях. Важной частью программы станут учения по борьбе с воздушными и надводными противниками, включающие боевые стрельбы из артустановок АК-630 и А-190, а также из крупнокалиберных пулеметов. Завершение второго этапа и возвращение в порт Ченнаи запланированы на 3 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ченнаи на борту индийского эсминца Rana состоялась церемония открытия совместных российско-индийских военно-морских учений Indra Navy, которые направлены на укрепление военного сотрудничества и обмен опытом. Россия и Индия решили отработать совместные учения на море, а также договорились расширить совместные военные учения.