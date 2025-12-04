Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины
Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта
Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.
«Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».
Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец.
«Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.
«Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».
Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.
Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.