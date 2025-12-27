Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Эксперты Роскачества предупредили об аферах с «Тайным Сантой»
В преддверии новогодних праздников мошенники начали привлекать жертв через игру «Тайный Санта» под предлогом предновогодней благотворительности и обещания дорогих подарков, предупредили в центре цифровой экспертизы Роскачества.
Потенциальным жертвам мошенничества предлагают перевести 1 тыс. или 5 тыс. «на подарок незнакомцу», чтобы получить шанс выиграть крупную сумму или ценный приз, например новый дорогой гаджет.
Участники верят в возможность получения подарка и расстаются с деньгами, которые в результате просто исчезают, рассказал ТАСС руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Реальная опасность кроется после того, как жертва аферы вводит данные карты на подозрительном сайте. Далее открывается форма для подтверждения операции, куда требуется ввести код из смс. Если подтвердить транзакцию, со счета может быть списана сумма, превышающая первоначальный перевод в десять раз. Часто люди по невнимательности вводят необходимые сведения автоматически.
«Важно проявлять особую бдительность в предпраздничный период. Помните, что ни одна настоящая благотворительная или развлекательная акция не будет требовать от вас платежной информации. Увидели в соцсетях или телеграм-канале заманчивое предложение от известного бренда? Не спешите кликать на красивую ссылку. Лучше самостоятельно открыть официальный сайт этой компании и проверить все лично», – посоветовал эксперт Роскачества.
