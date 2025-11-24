Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Косачев: На Западе «кинули» Украину
Украина лишилась поддержки западных союзников, ее «кинули», и теперь оказалась перед выбором между переговорами с Россией и продолжением боевых действий без внешней помощи, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале выразил мнение, что Украина оказалась «зажата в тисках», поскольку больше не получает поддержки от западных союзников.
Косачев подчеркнул, что без помощи Запада Киев не способен продолжать военные действия, но и к переговорам не готов, ведь для них придется принять роль проигравшей стороны.
Сенатор отметил, что США считают невозможным дальнейшее продолжение войны и настаивают на переговорах.
«Россия готова к переговорам, но также готова и к продолжению боевых действий в случае их срыва», – отметил сенатор.
По словам Косачева, Евросоюз срывает попытки переговоров, действуя из своих корыстных интересов и желая продолжения конфликта. Он добавил, что коррупционные проблемы внутри Украины еще сильнее усугубляют ее положение, затягивая для нее «петлю».
«Кинули Украину. И там крах, и тут, куда ни кинь. Сплошные метания в тисках», – подытожил политик.
Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится к возможному прекращению помощи на Украине со стороны США.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры делегаций США и Украины в Женеве самыми эффективными.
Президент Финляндии Александер Стубб заявил о нерешенных вопросах после переговоров США и Украины.
Дональд Трамп обвинил украинское «руководство» в отсутствии благодарности за усилия США.
Трамп также заявил, что Владимир Зеленский может «биться до разрыва сердца», если ему не нравится план Вашингтона.