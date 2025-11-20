Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
На Украине уволили руководство морских портов и «Дунайского пароходства»
На Украине руководство Администрации морских портов и «Украинского Дунайского пароходства» отправили в отставку в рамках масштабного обновления управленческих команд в транспортной отрасли.
Руководство Администрации морских портов Украины (АМПУ) и «Украинского Дунайского пароходства» (УДП) было отправлено в отставку, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минразвития Украины.
Представители ведомства также подчеркнули, что аналогичные кадровые решения в дальнейшем ожидаются в железнодорожной, авиационной и транспортной отраслях Украины.
В конце прошлого года «Украинское Дунайское пароходство» уже пыталось реализовать все свои морские суда на фоне финансовых трудностей и усилившейся конкуренции. Сейчас, по данным украинских СМИ, УДП кроме морских судов принадлежит около 270 речных судов и несколько круизных лайнеров, а также собственный судостроительно-судоремонтный завод в городе Килия.
Администрация морских портов Украины считается одним из крупнейших государственных предприятий морской отрасли страны, выполняя стратегические задачи для экономики и безопасности. «Украинское Дунайское пароходство» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки речным и морским транспортом и остается ключевым игроком на внутреннем рынке перевозок.
Напомним, 11 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук написала заявление об отставке на фоне расследования НАБУ о коррупции в энергетике. Также заявление подал министр юстиции Герман Галущенко.
Напомним, на Украине по делу о коррупции в энергетической сфере предъявили обвинения семи людям, среди которых бизнесмен Тимур Миндич. Пятерых фигурантов дела задержали.