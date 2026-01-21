В «Единой России» рассказали о работе по повышению доступности высшего образования

Tекст: Елизавета Шишкова

Мажуга анонсировал рекордное увеличение числа бюджетных мест в вузах в 2026 году при поддержке «Единой России». Будет создано более 620 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Приоритет отдан инженерно-техническим, педагогическим, медицинским, аграрным и IT-специальностям, которые необходимы для технологического лидерства страны, говорится в сообщении на сайте партии.

По словам Мажуги, 73% новых бюджетных мест распределены по регионам, что соответствует запросу избирателей. Он отметил, что масштабный капитальный ремонт студенческих общежитий остается важной задачей: с 2022 года отремонтировано свыше 600 объектов. Всего в России насчитывается более 3300 общежитий, где проживают 900 тыс. студентов.

Согласно поручению президента, до 2030 года планируется отремонтировать 800 общежитий, на что из бюджета выделят 124 млрд рублей. До 2028 года обновят 280 общежитий для 120 тыс. студентов. Также уже введен единый стандарт ремонта, улучшена доступность для студентов с ОВЗ и предусмотрена поддержка студенческих семей.

Мажуга добавил, что в исторических регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – при поддержке партии до 2026 года отремонтируют 114 объектов, из них 26 – в 2026 году. Он также сообщил, что проект передовых инженерных школ будет полностью реализован в ближайшее время, охватывая задачи технологического суверенитета и подготовки кадров для экономики.