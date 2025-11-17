Юрист рассказал, как пройдет психиатрическая экспертиза подозревемой в убийстве сына матери

Заслуженный юрист России Соловьев: В деле об убийстве ребенка решающую роль сыграет психиатрия

Tекст: Татьяна Косолапова

«Психолого-психиатрическая экспертиза – это судебная экспертиза. Она проводится для оценки психического состояния человека для того, чтобы принять юридически значимые решения. В данном случае она, конечно, будет назначена следственными органами и направлена на определение психического состояния человека, участника будущего уголовного процесса», – говорит Соловьев.



Он рассказывает, что психолого-психиатрическая экспертиза – это оценка психического состояния. Она выявляет психические заболевания, расстройства, отклонения, которые могли повлиять на способность человека принимать решения, нести ответственность за свои действия. В данном случае специалистам предстоит подтвердить уже ранее выявленный диагноз, поднять соответствующие документы и ее историю болезни, чтобы понять, как она наблюдалась, какие меры предпринимались.

Также, продолжает собеседник, цель психолого-психиатрической экспертизы – определение вменяемости или невменяемости. Анализ проводят эксперты, дипломированные врачи, специалисты, выясняя, мог ли человек осознавать последствия своих поступков и контролировать их или его психическое состояние или имеющиеся у него заболевание могло этому помешать. Данная оценка важна, поскольку определяет, способен ли человек участвовать в уголовном процессе, давать показания, адекватно воспринимать то, что будет происходить в суде.

«Кроме того, это оценка влияния психических факторов на действия человека. В нашем случае это тоже нужно, потому что предстоит оценить, могло ли психическое состояние стать причиной противоправного поведения. Я думаю, что это будет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, где будут оценены психологические и психиатрические аспекты состояния испытуемого. Проводится она, как правило, стационарно и в несколько этапов, по времени от нескольких недель до нескольких месяцев», – делится юрист.

По его словам, подозреваемой должны провести детальное обследование, интервьюирование, диагностику, выявление возможных психопатических отклонений. По итогам экспертизы будет выдано заключение, которое, вероятнее всего, станет ключевым в данном разбирательстве.

По словам эксперта, если будет установлено, что на момент совершения преступления женщина была вменяема, она понесет ответственность по всей строгости закона. Наличие наркотического опьянения будет признано отягчающим обстоятельством. Если же преступление было совершено совместно с сожителем, это квалифицируется как убийство, совершенное группой лиц. В таком случае наказание может достигать пожизненного лишения свободы.

«В случае, если ее признают невменяемой, встанет вопрос: почему, несмотря на диагноз, ребенок оставался с ней? Выходит, в свое время ее признали дееспособной, а значит и были уверены, что она в состоянии растить мальчика. Хотя, опять же, сообщается, что у нее регулярно случались обострения. Поэтому, на мой взгляд, данный инцидент заставил задуматься, все ли у нас в порядке с методиками и законодательством в сфере защиты граждан от тех, кто страдает психическими заболеваниями?» – заключил Соловьев.

На балконе в одной из квартир подмосковного города Балашиха обнаружили обезглавленное тело ребенка. Ранее в Гольяновском пруду на востоке Москвы во время проведения реконструкции водолазы выловили останки мальчика, спрятанные в рюкзак, которые могут принадлежать найденному туловищу. Со слов бабушки погибшего, которая как раз заявила в правоохранительные органы, ее шестилетнего внука увел из дома сожитель матери. После этого мальчика она не видела.

Его мать, которая, как стало известно позже, страдала параноидальной шизофренией и стояла на учете у психиатра, призналась в совершении убийства и была задержана. Предполагается, что на момент совершения преступления она находилась под воздействием наркотических веществ. Женщине назначено психолого-психиатрическое исследование.