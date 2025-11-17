Мать убитого в Балашихе мальчика состояла на учете у психиатра

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает RT, мать убитого мальчика в Балашихе была зарегистрирована у психиатра с диагнозом «параноидальная шизофрения». Только за 2025 год к ней четырежды приезжала скорая помощь из-за неадекватного поведения, у женщины отмечались галлюцинации.

Ей регулярно выписывали препараты для лечения шизофрении, биполярного расстройства, эпилепсии и депрессии. По информации RT, она работала в продуктовых магазинах, часто брала микрозаймы на суммы от 17 тыс. до 50 тыс., и постоянно меняла место жительства.

В момент задержания по подозрению в убийстве сына женщина, предположительно, находилась под воздействием наркотиков. Ранее она привлекалась к административной ответственности за уклонение от диагностики и лечения наркомании.

Также известно, что она не окончила обучение в МГГУ имени Шолохова и подрабатывала курьером.

Бабушка погибшего мальчика рассказала, что сожитель матери увел ребенка из дома, после чего она его больше не видела. По одной из версий следствия, женщина помогла скрыть следы преступления.

Голову мальчика обнаружили в пруду в Москве, а остальное тело – на балконе квартиры в Балашихе. По данным прокуратуры, ребенок скончался не более двух суток назад, а рюкзак с фрагментом тела был найден 16 ноября в Гольяновском пруду.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в одной из квартир Балашихи обнаружили обезглавленное тело ребенка, которого связывают с находкой части тела в московском пруду. Фрагмент тела ребенка находился в воде не более двух дней.