    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    11 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    15 комментариев
    16 ноября 2025, 21:56 • Новости дня

    В подмосковной Балашихе обнаружили тело ребенка без головы

    Tекст: Ольга Иванова

    В одной из квартир Балашихи найдено обезглавленное тело ребенка, предположительно связанного с недавней находкой части тела в московском пруду.

    Обезглавленное тело ребенка было найдено в квартире в подмосковной Балашихе, передает РИА «Новости». По информации источника агентства, тело, предположительно, может принадлежать ребенку, часть тела которого ранее обнаружили в пруду на востоке Москвы.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности происшествия и выясняют обстоятельства гибели ребенка.

    Ранее городская прокуратура сообщила, что во время реконструкции Гольяновского пруда на востоке столицы обнаружены останки ребенка семи-десяти лет, найденные в рюкзаке – возбуждено дело об убийстве. Водолазы завершили обследование пруда в районе Гольяново на востоке Москвы.


    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 23:02 • Новости дня
    Медведчук предложил Украине войти в состав России

    Медведчук: Нормальное будущее украинцев возможно только в составе России

    Медведчук предложил Украине войти в состав России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что единственной перспективой стабильного будущего для граждан Украины может стать их возвращение в состав России на фоне изменения политической системы страны.

    Виктор Медведчук, экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и глава совета движения «Другая Украина», заявил, что единственный вариант нормального будущего для украинцев – войти в состав России, передает РИА «Новости». По его словам, только в этом случае гражданам будет обеспечено достойное будущее.

    Медведчук подчеркнул, что основной задачей общественного движения «Другая Украина» является достижение именно этой цели – вхождение Украины в состав России. Он отметил, что многие покинувшие страну украинцы смогут вернуться только при изменении нынешней политической системы, если преступный режим Зеленского падет.

    По мнению Медведчука, после прекращения существования украинского государства и воссоединения с Россией у жителей появится шанс на возвращение из европейских стран домой. Политик считает, что такие перемены обеспечат нормальное будущее миллионам украинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский упустил шанс уйти из Донбасса с достоинством, и теперь украинские военные оказываются в окружении.

    Медведчук предложил Зеленскому спасти солдат, приказав им сложить оружие, что могло бы стать стимулом для переговоров. Украинские элиты под руководством Зеленского используют риторику вечной войны с Россией ради собственной выгоды и обеспеченной жизни за границей.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже собирают материалы для будущего народного трибунала над Зеленским.

    Комментарии (36)
    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    Комментарии (20)
    15 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    Коломойский о Зеленском: Скоро этого Наполеона не будет
    @ STR/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время слушания в суде заявил, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

    Во время судебного заседания Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что «скоро его не будет, этого Наполеона», имея в виду Зеленского, передает РИА «Новости».

    Олигарх подчеркнул, что называет Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV», поскольку тот ранее исполнил роль французского императора в комедийном фильме. Коломойский на данный момент находится в СИЗО, причем ранее он, по данным украинских СМИ, якобы был информатором НАБУ по делу о коррупции в энергетике и высказывался о возможной отставке Зеленского.

    В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины выдвинул против Коломойского обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Как писала «Страна.ua», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, а суд запретил Коломойскому вносить залог для освобождения из СИЗО. С сентября 2023 года олигарх удерживается под стражей сразу по нескольким уголовным делам.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ по подозрению в передаче информации по делу олигарха Игоря Коломойского.

    Верховный суд Украины подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупционный скандал с «золотым унитазом» нанес удар по режиму Зеленского.

    Комментарии (18)
    16 ноября 2025, 14:15 • Новости дня
    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров

    Минобороны: ВС России совершили прорыв на пять километров при освобождении Ровнополья

    При освобождении Ровнополья российские войска совершили прорыв на пять километров
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России провели молниеносное наступление на пять километров при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» совершили прорыв на пять километров вглубь обороны Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Ровнополье в Запорожской области, передает ТАСС. «Сразу после освобождения Новоуспеновского и Нового они, не давая противнику опомниться и закрепиться на новых рубежах, совершили рывок на пять километров в глубину оборонительных порядков ВСУ. Четкое взаимодействие штурмовых групп, грамотное использование разведданных и личное мужество каждого бойца позволили развить наступление и надежно закрепиться в Ровнополье», – подчеркнули в Минобороны.

    Ровнополье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным бойцами 114-го мотострелкового полка за неделю. Всего с начала ноября подразделения 127-й дивизии 5-й армии установили контроль над шестью населенными пунктами в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области. ВСУ покинули Ровнополье в Запорожской области. Главнокомандующий ВСУ сообщил об ухудшении ситуации в Запорожской области.

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 11:26 • Новости дня
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    Bloomberg: Германия потеряла доверие к канцлеру Мерцу и его курсу
    @ Chris Emil Janssen/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Популярность Фридриха Мерца заметно снизилась на фоне внутренних конфликтов в коалиции и открытого противостояния пенсионной реформе, стоимость которой оценивается в 120 млрд евро, пишет Bloomberg.

    Согласно данным Bloomberg, только 16% немцев готовы поддержать Фридриха Мерца на следующих выборах, что связано с невыполнением большинства его ключевых обещаний, включая стабилизацию экономики и обновление инфраструктуры. Рост протестных настроений привел к тому, что даже внутри консервативной юношеской организации Junge Union вспыхнуло открытое сопротивление пенсионной реформе, бюджет которой превышает на 120 млрд евро договоренности коалиционного соглашения. Представитель Junge Union Йоханнес Винкель заявил на съезде в Русте: «Этот пенсионный пакет, приводящий к дополнительным расходам в 120 млрд евро сверх согласованного, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах».

    Сам Мерц, выступая перед партийцами, отметил, что понимает опасения молодых однопартийцев, однако подчеркнул важность учета интересов старшего поколения и сохранения электорального баланса. В то же время министр финансов и заместитель канцлера Ларс Клингбайль из Социал-демократической партии категорически отказался идти навстречу оппозиционерам по этому вопросу и пообещал провести закон через Бундестаг без изменений.

    На текущий момент коалиция Мерца располагает всего двенадцатью голосами преимущества в парламенте, а восемнадцать молодых консерваторов уже заявили о намерении заблокировать законопроект. Провал реформы может привести к выходу социал-демократов из коалиционного правительства и его распаду, отмечает агентство.

    Обещания Мерца по прекращению массовой миграции, модернизации армии и возобновлению экономического роста не были реализованы. Прогноз роста экономики Германии на следующий год снижен ниже 1%, что говорит о глубоких структурных проблемах и геополитических вызовах. Индексы отечественных акций практически не двигаются с конца сентября, а стоимость Rheinmetall AG снизилась на 20%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Киэра Стармера «провалившимися политиками». Фридрих Мерц пытался вытеснить Урсулу фон дер Ляйен с ее поста в Еврокомиссии. После переговоров с Дональдом Трампом Мерца сравнили с женихом, переживающим бурю эмоций.

    Комментарии (4)
    16 ноября 2025, 15:15 • Новости дня
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о «русскоязычности» кошек подняли во Львове – местного журналиста Илью Лемко возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота – мяу!».

    Журналист Илья Лемко во Львове обратил внимание на рекламу, где использовалось слово «мяу», и выразил возмущение по поводу «русскоязычности» кошек, передает ТАСС. В своей авторской колонке для zaxid.net он заявил: «По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: «Первое слово моего кота – мяу!». Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: «Мяу», только «Няв», то есть не мяукают, а нявкают».

    После этого в публикации Лемко рассуждает о том, что авторы рекламы могли проявить низкий интеллектуальный уровень, выбирая «мяу» вместо «няв». Он считает, что украинские коты должны «нявкать», а не «мяукать», и призывает к дерусификации кошачьего языка.

    На ситуацию уже отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. Он предположил, что вопрос «мяу» или «няв» вскоре может привести к созданию специальных комиссий, таких как «кото-Рада доброчестности», и даже предложил разработать гранты по теме поведения котов. По мнению депутата, эта тема вполне способна перерасти в абсурдные инициативы на государственном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине запланировали дерусификацию более 700 населенных пунктов. Украинские полярники в Антарктиде уже переименовали указатели в рамках кампании по декоммунизации. В офисе Владимира Зеленского ранее выразили желание распространить дерусификацию на Харьков и Донбасс.

    Комментарии (15)
    16 ноября 2025, 17:47 • Новости дня
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии

    Коломойский усомнился в ведущей роли Миндича в коррупционной схеме на Украине

    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Тимур Миндич не способен организовать крупную коррупционную схему, и назвал его не главой мафии, пишет Страна.ua.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский высказал сомнения по поводу роли Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, в скандальной коррупционной схеме, пишет РИА «Новости».

    «Он идиот. То, что ему приписывают, он никакой не глава мафии. Он чистый черт», – заявил Коломойский, подчеркнув, что не верит в причастность Миндича к «откатам» на 100 млн долларов.

    Коломойский предположил, что Миндич мог оставить Украину из-за опасений за свою безопасность. По мнению олигарха, Миндич опасался, что настоящие организаторы схемы могут принять меры, чтобы замести следы, и не исключено, что именно по этой причине он покинул страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Власти на Украине дали Конгрессу США разъяснения по крупному коррупционному делу в энергетическом секторе, где фигурирует Тимур Миндич.



    Комментарии (7)
    16 ноября 2025, 12:22 • Новости дня
    Китайцев в Японии предупредили об опасности

    Пекин предостерег граждан Китая в Японии об угрозах из-за обострения отношений

    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    @ Rodrigo Reyes Marin/AFLO/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай выразил обеспокоенность ростом опасности для своих граждан в Японии после высказываний премьер-министра Санаэ Такаити по поводу Тайваня, пишет Bloomberg.

    Китай предупредил студентов, планирующих обучение в Японии, о повышенных рисках для граждан КНР на фоне обострения дипломатических разногласий между двумя странами, передает Bloomberg. Речь идет о напряжении, вызванном высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити по поводу Тайваня, который Пекин считает своей территорией.

    Министерство образования КНР рекомендовало китайским студентам, уже находящимся в Японии и тем, кто собирается туда поехать, внимательно следить за ситуацией с безопасностью, о чем сообщило центральное телевидение Китая. Одновременно в спорных водах, которые контролирует Япония, появились четыре вооруженных китайских корабля береговой охраны – впоследствии они покинули район. Оба государства претендуют на ряд необитаемых островов в Восточно-Китайском море; в последние годы присутствие китайских судов там заметно участилось.

    Трения усилились после слов Такаити, что применение военной силы в отношении Тайваня может рассматриваться Японией как «ситуация, угрожающая выживанию страны». Это определение позволяет японскому правительству юридически оправдать возможное вмешательство в конфликт, связанный с Тайванем. Хотя Такаити не заявляла прямо о готовности отправить военных, Пекин потребовал от Токио опровергнуть ее заявление, обвинив японскую сторону во вмешательстве во внутренние дела.

    В Токио настаивают, что их позиция по Тайваню не изменилась, и вопросы безопасности должны решаться мирным путем. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подчеркнул, что мнение правительства соответствует международному и внутреннему законодательству. Пресс-секретарь кабмина Минору Кихара отметил в беседе с Kyodo: нынешние действия Китая не соответствуют достигнутым ранее договоренностям о взаимовыгодном стратегическом партнерстве между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай и Япония обменялись угрозами о возможности войны из-за заявлений о ситуации вокруг Тайваня. Китай выразил решительный протест после слов премьер-министра Японии Такаити о поддержке Тайваня. Эксперт объяснил усиление риторики нарастанием противоречий между странами и позицией США.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 05:54 • Новости дня
    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси, забив 902-ю шайбу

    Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ во встрече с Нью-Джерси
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский форвард Александр Овечкин установил новый исторический рекорд НХЛ по числу голов, забив в ворота «Нью-Джерси Девилз» 902-ю шайбу за свою карьеру.

    Овечкин забросил свою 902-ю шайбу в карьере во время домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз», передает РИА «Новости». Это достижение сделало его единоличным лидером по общему количеству голов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

    Гол был забит в присутствии болельщиков «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке клуба.

    На сегодняшний день 40-летний российский форвард вышел далеко вперед по числу шайб, обойдя прежнего рекордсмена Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 голами в 1487 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

    Теперь Овечкин занимает уникальное место в истории лиги, значительно опережая других игроков по общему числу заброшенных шайб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин отличился голом и результативной передачей в матче, где «Вашингтон Кэпиталз» победили «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. Овечкин набрасывает 901-й гол в чемпионатах НХЛ и 66-й раз забивает в пустые ворота. Forbes признает Овечкина самым ценным брендом среди российских спортсменов. Овечкин становится первой звездой дня НХЛ, оформив 900-й гол и приносит победу «Вашингтону» над «Сент-Луисом».

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции

    Зеленский сообщил о договоренностях с Грецией по импорту газа на 2 млрд евро

    Зеленский объявил о поставках газа на Украину из Греции
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщил Владимир Зеленский.

    По словам Зеленского, для Киева это станет еще одним маршрутом поставок энергоносителей, что позволит обезопасить себя на случай перебоев, связанных с сокращением внутренней добычи, передают «Ведомости».

    Президент Украины заявил: «Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины». Зеленский уточнил, что утраченную из-за обстрелов добычу, предположительно, компенсируют импортом на сумму почти в 2 млрд евро.

    Финансирование закупок газа планируется обеспечить не только за счет бюджета Украины, но и при поддержке европейских партнеров, банков, а также норвежской стороны. Дополнительные гарантии предоставит Еврокомиссия, а работу по привлечению ресурсов продолжают и с США. Украинские банки также оказывают поддержку в организации расчетов и финансовой логистики.

    Ранее в Госдуме сообщили, что украинскому населению предстоящей зимой придется самостоятельно искать способы обогрева в условиях нехватки электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газодобыча в Полтавской области на Украине остановилась полностью. Полиция Украины заявила о повреждении инфраструктуры в Сумской области. Украина создала тайные аккумуляторные парки для защиты энергетики от новых ударов. Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму.

    Комментарии (9)
    16 ноября 2025, 02:53 • Новости дня
    Осужденный за убийство на пожизненный срок Технюк пожаловался на цены в колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владислав Технюк, отбывающий пожизненное заключение за убийство семьи следователя, попытался через суд добиться компенсации из-за роста цен в колонии.

    Владислав Технюк, осужденный пожизненно за убийство следователя милиции, ее матери и пятилетней дочери, подал жалобу на цены в магазине исправительной колонии, передает РИА «Новости». Он утверждал, что торговые надбавки способствуют существенному увеличению стоимости продуктов питания, что, по его мнению, является нарушением антимонопольного законодательства.

    Ранее Технюк обратился в прокуратуру Красноярска с требованием принять меры против, как он считает, бездействия местного управления Федеральной антимонопольной службы. В ответ УФАС по Красноярскому краю не обнаружило признаков нарушения антимонопольного законодательства.

    Не согласившись с этим, осужденный подал иск в суд, объяснив, что его обращение рассмотрели позже установленного законом срока, и потребовал компенсацию в размере десяти тысяч рублей. Суд в Красноярске отказал Технюку в удовлетворении иска, решение вступило в силу в конце октября, отмечает РИА Новости.

    По данным следствия, в июле 2009 года Технюк совершил тройное убийство в городе Туране, после чего пытался скрыть следы преступления. В 2010 году Верховный суд Тувы приговорил его к пожизненному лишению свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст подготовил проект приказа об улучшении бытовых условий для женщин в колониях и следственных изоляторах, включая разрешение на расческу. Министр юстиции Константин Чуйченко предложил пересмотреть подходы к содержанию подозреваемых и осужденных в изоляторах и колониях, чтобы условия различались. В сентябре генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о намерении изучить необходимость содержания подсудимых в клетках в залах российских судов.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (2)
    16 ноября 2025, 00:09 • Новости дня
    ВСУ начали массово дезертировать из Ямполя в ДНР

    Украинские военные оставили позиции в донецком Ямполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские бойцы из 4-го батальона 111-й бригады покинули фронтовые позиции в населенном пункте Ямполь Донецкой народной республики после длительных обстрелов, свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров.

    Об массовом бегстве украинских военных сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики, передает РИА «Новости». По данным радиоперехвата, речь идет о самовольном оставлении позиций военнослужащими украинской территориальной обороны из 4-го батальона 111-й бригады в Ямполе.

    В ходе радиообмена один из украинских бойцов заявил, что оглох после прилета боеприпаса и находится на фронте уже двадцать дней.

    «Если не последний, завтра до утра буду выдвигаться», – приводят силовики цитату украинского военного.

    Также отмечается, что военнослужащий сообщил сослуживцам о намерении покинуть позиции, если командование не даст приказ о выходе.

    В силовых структурах подчеркивают, что случаи дезертирства наблюдаются после длительных обстрелов и ухудшения ситуации на фронте для украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью ВСУ.

    В Вооруженных силах Украины за 10 месяцев 2025 года зафиксировали более 176 тыс. эпизодов самовольного оставления части и дезертирства.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию, выразив мнение российской дипломатии и дав совет украинским военным «Тикайте, хлопцы!».

    Комментарии (2)
    Украина нашла спасение зимой в американском газе

