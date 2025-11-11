Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Два участника программы «Время героев» получили ключевые посты в АСИ
Два участника программы «Время героев» получили назначения в Агентстве стратегических инициатив, где займутся развитием технологий и поддержкой участников спецоперации.
Двое участников первого потока президентской программы «Время героев» получили назначения в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Кавалер ордена «За морские заслуги» Константин Аксенов стал директором проектов Дивизиона развития гражданско-военных технологий, а кавалер ордена Мужества Андраник Гевенян – директором проектов Дивизиона новых технологий в социальной сфере, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что агентство активно привлекало участников программы к организации форума «Сильные идеи для нового времени», анализу мер поддержки и выработке новых решений еще на этапе стажировки. «Поддержка участников СВО и их семей, развитие гражданско-военных технологий – одни из важнейших сегодня задач для государства, и опыт участников программы «Время героев» будет, безусловно, ценен в реализации соответствующих программ АСИ», – подчеркнула она.
Аксенов заявил, что его главная задача – «создать устойчивую платформу для трансфера передовых гражданских технологий в оборонный сектор». Гевенян в свою очередь отметил важность практико-ориентированной стажировки и заявил, что вместе с командой сосредоточится на повышении эффективности мер социальной, правовой и профессиональной помощи, а также на создании благоприятных условий для успешной социальной и профессиональной адаптации.
Ранее более 60 участников программы «Время героев» заняли новые должности, среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов, а также руководитель «Движения первых» Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.