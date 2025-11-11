В России предложили ограничить долю иностранного владения в крупных рекламных холдингах

В РСПП обсудили ограничения для зарубежных рекламных холдингов

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопрос возможного возвращения западных рекламных холдингов на российский рынок стал одной из центральных тем заседания комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. Председатель комиссии, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что нынешняя ситуация открывает перед российскими компаниями новые возможности. «В 2022 году из России ушли несколько зарубежных рекламных холдингов – и это был вызов, но и большая возможность занять новые сегменты рынка. Сейчас есть движение к возвращению этих холдингов и хотелось бы это обсудить», – заявил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил распространить на зарубежные рекламные холдинги действующие ограничения, применяемые к СМИ и исследовательским компаниям. «Есть предложение распространить ограничение 80 на 20 по владению долей компаний для зарубежных собственников на рекламный рынок. Данное ограничение уже действует в отрасли СМИ и на рынке исследовательских компаний в России. И естественно, может быть распространено на рекламные холдинги с оборотом более 800 миллионов рублей в год. Речь идет о примерно 20 компаниях», – отметил депутат. По его словам, такая мера обеспечит защиту данных и обеспечит их суверенитет.

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил, что новая политика по отношению к иностранным рекламным компаниям должна четко сформулировать правила их присутствия на российском рынке. «Это не антисанкционный документ, а это просто новая политика. Потому что санкционные всякие или антисанкционные нормативные акты имеют срок действия, здесь же этот закон, мы надеемся, вечен. Ситуация такая, что данные о товарных рынках и потребительских предпочтениях – это чувствительная информация, и этим должна оперировать российская организация», – подчеркнул он.

Генеральный директор медиахолдинга MAYER Константин Майор сообщил, что в России уже разработан стандарт рекламы, направленный на поддержку традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По его словам, документ устанавливает порядок интеграции в рекламу образов, отражающих такие ценности, как крепкая семья, патриотизм, гражданственность и созидательный труд. «Стандарт носит рекомендательный характер и будет применяться на добровольной основе игроками рекламного рынка, желающими ассоциировать свой продукт с традиционными российскими ценностями», – пояснил он.

Президент группы АДВ и председатель комитета по маркетингу и цифровой рекламе «Деловой России» Олег Лещук отметил, что российская рекламная индустрия уже переняла лучшие управленческие и технологические практики у международных холдингов и сегодня способна развиваться без внешней зависимости. По его оценке, совокупный объем рынка достигает порядка 553 млрд рублей. Среди крупнейших участников он назвал группы OMD OM Group и Media Instinct Group с оборотом 141 млрд рублей, Okkam (ранее Dentsu) – 121 млрд, а также АДВ – около 51 млрд рублей.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер подчеркнул, что поддержка отечественных производителей контента напрямую связана с технологическим суверенитетом страны. «Инвестиция в контент – это один из важнейших ключей к технологическому суверенитету», – отметил он, приведя в пример успешную модель государственной поддержки через Институт развития интернета.