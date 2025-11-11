Украинский КПП «Дьяковцы» прекратил работу на границе с Румынией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Работа украинского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Дьяковцы» на границе с Румынией приостановлена из-за отсутствия электроснабжения, сообщает ТАСС, ссылаясь на Госпогранслужбу Украины.

В телеграм-канале ведомства говорится, что оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд не осуществляется. Движение через КПП затруднено.

В Погранслужбе отметили, что отсутствие «промышленного электроснабжения» КПП связано с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.