Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.2 комментария
Украинский КПП «Дьяковцы» прекратил работу на границе с Румынией
Украинский контрольно-пропускной пункт «Дьяковцы», расположенный на границе с Румынией, временно прекратил свою работу в связи с отсутствием электроснабжения, сообщила Госпогранслужба Украины.
Работа украинского контрольно-пропускного пункта (КПП) «Дьяковцы» на границе с Румынией приостановлена из-за отсутствия электроснабжения, сообщает ТАСС, ссылаясь на Госпогранслужбу Украины.
В телеграм-канале ведомства говорится, что оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд не осуществляется. Движение через КПП затруднено.
В Погранслужбе отметили, что отсутствие «промышленного электроснабжения» КПП связано с масштабными повреждениями энергетической инфраструктуры на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. В Киеве отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области получил повреждения.