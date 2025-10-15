В Киеве отключили две ТЭЦ

В Киеве прекратили работу две ТЭЦ

Tекст: Вера Басилая

В Киеве возникла серьезная нехватка электроэнергии из-за отключения сразу двух ТЭЦ, передает РИА «Новости».

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что две киевские ТЭЦ полностью прекратили работу, и город остался без 1300 мегаватт мощности. Станции, по его словам, вышли из строя после недавно нанесенного российскими военными массированного удара по объектам энергетики на Украине.

Он уточнил, что у Киева и ранее были проблемы с собственной генерацией, а теперь ситуация усугубилась, и город вынужден получать подпитку из внешних источников для обеспечения энергоснабжения.

Ранее на Украине сообщили о повреждении 63 объектов энергетики.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и дал понять, что проблема связана не только с работой систем ПВО, но и с действиями городских властей.

Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой.

Власти Украины приняли решение изменить стандартный график отопления и сместили его сроки на один месяц позже обычного.