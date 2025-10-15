Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
В Киеве отключили две ТЭЦ
В Киеве прекратили работу две ТЭЦ
В Киеве возникла серьезная нехватка электроэнергии из-за отключения сразу двух ТЭЦ, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко.
В Киеве возникла серьезная нехватка электроэнергии из-за отключения сразу двух ТЭЦ, передает РИА «Новости».
Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко сообщил, что две киевские ТЭЦ полностью прекратили работу, и город остался без 1300 мегаватт мощности. Станции, по его словам, вышли из строя после недавно нанесенного российскими военными массированного удара по объектам энергетики на Украине.
Он уточнил, что у Киева и ранее были проблемы с собственной генерацией, а теперь ситуация усугубилась, и город вынужден получать подпитку из внешних источников для обеспечения энергоснабжения.
Ранее на Украине сообщили о повреждении 63 объектов энергетики.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о неэффективной защите киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и дал понять, что проблема связана не только с работой систем ПВО, но и с действиями городских властей.
Мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал киевлянам запастись водой, продуктами и теплой одеждой.
Власти Украины приняли решение изменить стандартный график отопления и сместили его сроки на один месяц позже обычного.