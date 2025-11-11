Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии. А негативный эффект экономических обязательств, которые Европа на себя берет, чтобы задобрить Трампа – будет менее ощутим.0 комментариев
Суд удовлетворил иск латвийской структуры «Уралкалия» к норвежской Yara на 18,3 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании Uralkali Trading, через которую «Уралкалий» экспортировал свою продукцию, к норвежской химической компании Yara International о взыскании около 18,3 млрд рублей, следует из материалов дела.
«Иск удовлетворить полностью», – передает РИА «Новости» результат состоявшегося во вторник разбирательства.
Истец на заседании в октябре сообщил, что Yara International отказалась от заключения мирового соглашения. При этом, по его словам, ответчик высказался по существу заявленного требования в рамках данного дела, указав, что оно является необоснованным.
Иск поступил в суд в марте. Истец требовал взыскать убытки в размере около 67,6 млн долларов и около 66,5 млн евро, проценты в размере более 25,9 млн долларов и более 25,8 млн евро и убытки в связи с простоем судов в размере более 7,8 млн долларов, и в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов в размере более 10 тыс. евро, а также проценты более 3 млн долларов и более 4 тыс. евро.
Сумма иска составила примерно 18,3 млрд рублей по курсу ЦБ России на 7 марта 2025 года, то есть дату подачи искового заявления.
Ранее глава Беларуськалия предложил забыть калийный скандал.